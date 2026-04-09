El español se medirá al argentino Tomás Etcheverry tras su remontada ante Atmane, mientras que el italiano se verá las caras con la revelación checa, Tomas Machac

El Masters 1.000 de Montecarlo entra en su fase decisiva y los dos grandes favoritos al título ya conocen el camino que deberán transitar este jueves para acceder a los cuartos de final. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, las dos raquetas más en forma del circuito, han visto cómo la jornada de ayer definía a sus oponentes: el argentino Tomás Etcheverry y el checo Tomas Machac, respectivamente.

Etcheverry remonta y desafía al número uno

Tomás Etcheverry (30º ATP) se ganó el derecho a medirse con Alcaraz tras un ejercicio de supervivencia y potencia ante el francés Terence Atmane. El argentino, que comenzó cediendo la primera manga por un contundente 3-6 en poco más de media hora, supo darle la vuelta al guion del partido.

Apoyado en un servicio demoledor que alcanzó los 219 km/h, Etcheverry encadenó siete juegos consecutivos entre el segundo y el tercer set. Tras devolver el 6-3 en el segundo acto, cerró el partido con un sólido 6-2 en el definitivo. Ahora le espera el murciano, quien llega descansado tras su plácido debut del pasado martes ante Sebastián Báez (6-1, 6-3).

Machac da la sorpresa y cita a Sinner

Por la otra parte del cuadro, el checo Tomas Machac (53º ATP) protagonizó la sorpresa de la jornada previa al apear al argentino Francisco Cerúndolo, actual número 19 del mundo. Machac se mostró implacable en los momentos de tensión, llevándose el primer set en un tie-break casi perfecto (7-2) y manteniendo el pulso en la segunda manga para cerrar con un 6-3.

Su próximo escollo será Jannik Sinner. El italiano, número dos del ranking, llega a los octavos tras exhibir un nivel imperial en su estreno, donde pasó por encima de Ugo Humbert con un rotundo 6-3 y 6-0. El duelo entre la solidez del checo y la voracidad del italiano promete ser uno de los puntos fuertes de la jornada.

Horarios y dónde ver los octavos de final (Hoy, jueves 9 de abril)

La emoción del tenis en la tierra batida del Principado se podrá seguir de forma íntegra a través de la plataforma de Movistar+. Estos son los canales y horarios previstos para los dos duelos principales:

• Tomas Machac vs Jannik Sinner: El encuentro del italiano se disputará a las 12:30 horas y se podrá seguir en directo a través de M+ Deportes 2.

• Carlos Alcaraz vs Tomás Etcheverry: El partido del murciano, plato fuerte de la jornada, está programado para las 14:30 horas y se retransmitirá en el canal principal Movistar Plus+.

La arcilla de Montecarlo dictará sentencia en una jornada donde Alcaraz buscará confirmar su favoritismo y Sinner intentará prolongar su dominio en este 2026.