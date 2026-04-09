El conjunto de Sergio Scariolo se juega el factor cancha en Estambul ante el vigente campeón en una jornada 37 que puede ser determinante para los ‘playoffs’

El Real Madrid afronta este jueves 9 de abril de 2026 el que posiblemente sea el duelo más trascendental de su trayectoria europea en lo que va de curso. Los blancos aterrizan en Estambul con la necesidad imperiosa de asaltar el Ulker Sports Arena tras una semana aciaga lejos de casa. Las recientes derrotas en Vitoria y, especialmente, la debacle en Atenas ante Olympiacos —donde Vezenkov y Dorsey desarbolaron la defensa madridista con 72 puntos entre ambos— han dejado al equipo herido y sin opciones de liderato.

Con el segundo peor balance a domicilio de la competición (5 victorias y 12 derrotas), el Madrid debe mejorar prestaciones si no quiere verse relegado a los puestos de play-in. Una derrota en Turquía, combinada con triunfos de Panathinaikos y Zalgiris, supondría un varapalo histórico para el 11 veces campeón de Europa justo antes de la última jornada.

Un Fenerbahçe en crisis de resultados

Pese a ser el vigente campeón de la Euroliga, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius no llega en su mejor momento. Tras un trimestre casi impecable, el conjunto otomano ha entrado en una espiral negativa con seis derrotas en los últimos siete encuentros, lo que les ha hecho caer a la tercera plaza (23-13).

Aun así, el peligro turco es evidente gracias a figuras como Horton Tucker, Baldwin IV y Biberovic. La nota negativa para los locales es la ausencia de Nando de Colo, quien se perderá el choque por lesión poco después de anunciar que se retirará al finalizar la presente temporada.

El precedente: un rayo de esperanza blanco

El Real Madrid se aferra al partido de ida disputado en el Movistar Arena para recuperar la confianza. En aquella ocasión, los de Scariolo barrieron al Fenerbahçe por un contundente 84-58, demostrando que son capaces de anular por completo el sistema de Jasikevicius. Repetir aquel nivel defensivo será la clave para evitar un batacazo que complique seriamente el factor cancha en los próximos playoffs.

Horario y dónde ver el Fenerbahçe – Real Madrid

El espectáculo de la máxima competición continental se podrá seguir en directo a través de los canales habituales de Movistar, plataforma que posee los derechos en exclusiva de la Euroliga en España.

• Horario: El partido comenzará a las 19:45 horas (hora peninsular española) de hoy, jueves 9 de abril de 2026.

• Sede: Ulker Sports Arena (Estambul, Turquía).

• Canal de TV: Se retransmitirá en directo a través de Deportes por M+ (dial 63).