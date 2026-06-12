Este sábado 13 de junio de 2026, el precio de la luz mantiene un tono favorable: el precio medio del día es de 0,0848 €/kWh y el semáforo del mercado marca VERDE.
La clave para ahorrar está en concentrar el consumo en las franjas más económicas del mediodía y la mañana, y ajustar hábitos en la parte final del día, donde aparece el pico máximo y el coste se dispara.
Las horas clave para ahorrar hoy (sábado 13/06): mínimos en el tramo de 10 a 11
Hoy la diferencia entre horas es clara: la hora más barata es de 10:00 a 11:00, con un precio de 0,0288 €/kWh. En el lado contrario, la hora más cara cae en 22:00 a 23:00, con 0,1825 €/kWh.
Entre medias, destaca la franja más económica (con 0,03 €/kWh), un valor que invita a programar tareas de mayor consumo como lavadora o lavavajillas para aprovechar el “valle” de precio.
Cómo evoluciona el precio por tramos: de la madrugada a la noche
Madrugada: arranca con precios relativamente elevados frente a las mejores horas, pero va ajustándose con el paso de las horas hasta acercarse a la zona de mínimos.
Mañana: la tendencia mejora con fuerza alrededor de la franja más barata. Entre 08:00 y 12:00 el coste se mantiene muy competitivo, con precios cercanos a los 0,03 €/kWh en varios tramos, lo que reduce el coste de los consumos domésticos habituales.
Tarde: se mantiene un nivel bajo y estable, aunque sin repetir el mínimo exacto de las 10-11. A medida que avanza la tarde, el precio empieza a subir gradualmente.
Noche: aquí está el “ojo”. Desde 21:00 el coste escala con claridad y alcanza su punto más alto en 22:00 a 23:00. Para evitar pagar de más, conviene desplazar consumos intensivos (si los hay) hacia el mediodía o primeras horas de la tarde.
Precio de la luz por horas (sábado 13/06/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1453 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1336 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1102 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,0935 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,0939 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1072 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1324 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1174 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,0471 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,0302 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,0288 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,0301 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,0315 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,0311 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0312 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,032 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0323 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,0372 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,0422 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,074 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,1253 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,1757 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,1825 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,1701 €/kWh