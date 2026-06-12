Este sábado 13 de junio de 2026, el precio de la luz mantiene un tono favorable: el precio medio del día es de 0,0848 €/kWh y el semáforo del mercado marca VERDE.

La clave para ahorrar está en concentrar el consumo en las franjas más económicas del mediodía y la mañana, y ajustar hábitos en la parte final del día, donde aparece el pico máximo y el coste se dispara.

Las horas clave para ahorrar hoy (sábado 13/06): mínimos en el tramo de 10 a 11

Hoy la diferencia entre horas es clara: la hora más barata es de 10:00 a 11:00, con un precio de 0,0288 €/kWh. En el lado contrario, la hora más cara cae en 22:00 a 23:00, con 0,1825 €/kWh.

Entre medias, destaca la franja más económica (con 0,03 €/kWh), un valor que invita a programar tareas de mayor consumo como lavadora o lavavajillas para aprovechar el “valle” de precio.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la madrugada a la noche

Madrugada: arranca con precios relativamente elevados frente a las mejores horas, pero va ajustándose con el paso de las horas hasta acercarse a la zona de mínimos.

Mañana: la tendencia mejora con fuerza alrededor de la franja más barata. Entre 08:00 y 12:00 el coste se mantiene muy competitivo, con precios cercanos a los 0,03 €/kWh en varios tramos, lo que reduce el coste de los consumos domésticos habituales.

Tarde: se mantiene un nivel bajo y estable, aunque sin repetir el mínimo exacto de las 10-11. A medida que avanza la tarde, el precio empieza a subir gradualmente.

Noche: aquí está el “ojo”. Desde 21:00 el coste escala con claridad y alcanza su punto más alto en 22:00 a 23:00. Para evitar pagar de más, conviene desplazar consumos intensivos (si los hay) hacia el mediodía o primeras horas de la tarde.

Precio de la luz por horas (sábado 13/06/2026)