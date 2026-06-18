La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los resultados correspondientes a la nueva edición del sorteo EuroDreams celebrada el jueves 18 de junio de 2026. El presente texto recoge la combinación publicada por la entidad y ofrece información sobre la mecánica del juego, las modalidades de apuesta y las instrucciones administrativas básicas para el cobro de premios.

Se recuerda que, en España, otros sorteos son gestionados por entidades distintas, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), cuya regulación y procedimientos difieren de los de la SELAE.

Combinación ganadora

02, 19, 23, 27, 28, 30

Número Sueño: 3

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

Se indican las cifras oficiales publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para la combinación ganadora del sorteo EuroDreams del jueves 18 de junio de 2026. La asignación de categorías y el reparto de premios se determinan conforme a las bases del juego vigentes y a la verificación técnica efectuada por la entidad organizadora.

Se recuerda que la distribución completa de premios por categorías, así como la cuantía de cada una, se encuentra publicada en la sede oficial de la SELAE y debe ser consultada en caso de discrepancia.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

EuroDreams se juega eligiendo seis números entre el 1 y el 40 y un Número Sueño entre el 1 y el 5. Los sorteos se celebran los lunes y los jueves. La apuesta sencilla tiene un coste de 2,50 euros. El primer premio consiste en una renta vitalicia consignada como 20.000 euros mensuales durante 30 años, según las condiciones oficiales publicadas por la SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser cobrados conforme al procedimiento administrativo establecido por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se informa que el plazo para efectuar la presentación y el cobro de un premio será de 90 días naturales contados desde la fecha del sorteo. Las retenciones fiscales aplicables y los umbrales de exención corresponden a la normativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y deberán ser consultados en la sede electrónica de la misma.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo EuroDreams se encuadra en la oferta de juegos gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Su periodicidad bisemanal (lunes y jueves) y sus características responden a la regulación vigente y a las bases del juego aprobadas por la entidad competente.

Verificación oficial

La verificación definitiva de los resultados y la consulta de las tablas de premios debe realizarse en la fuente oficial indicada a continuación. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Asimismo, este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)