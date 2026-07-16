La serie diaria de Televisión Española y Netflix afronta su capítulo 447 con importantes revelaciones sentimentales y tensiones familiares no resueltas.

La gran inseguridad de Braulio ante el avance de su relación con Manuela y las consecuencias de la inesperada confesión de Rosalía a Luisa marcan el desarrollo de una entrega clave para el destino de sus protagonistas.

La trama de ‘Valle Salvaje’ avanza este jueves 16 de julio en Televisión Española y Netflix con un episodio donde las confidencias y los conflictos personales adquieren un papel protagonista. Tras los recientes acontecimientos, los personajes se ven obligados a confrontar sus verdaderos sentimientos y a gestionar un escenario de alta tensión tanto en el ámbito familiar como en sus relaciones afectivas.

La gran inseguridad de Braulio y la mediación de Alejo

El eje central de este capítulo se sitúa en la figura de Braulio. Presionado por su madre, el joven toma la difícil decisión de sincerarse con Alejo acerca de un asunto íntimo que se ha convertido en su mayor fuente de vergüenza e inseguridad. Braulio confiesa a su amigo que nunca ha besado a nadie, un hecho que le genera un profundo temor ante la posibilidad de avanzar en su relación con Manuela, pues tiene miedo de no estar a la altura de las expectativas y acabar por decepcionarla. Ante esta situación de vulnerabilidad, Alejo se convierte en su principal apoyo, escuchando sus preocupaciones e intentando calmar sus temores en un momento de gran trascendencia personal para el joven.

Por otra parte, la Casa Pequeña se convierte en el escenario de un emotivo encuentro. Atanasio recibe con notable entusiasmo la visita de Nicolás, un antiguo y querido amigo que llega para comprobar en primera persona el buen rumbo que ha tomado su vida, un reencuentro que promete traer novedades a la trama.

Tensiones familiares y un intento frustrado de reconciliación

El ambiente en el entorno de los protagonistas continúa marcado por la inestabilidad. Tras la oportuna intervención de José Luis, quien logra evitar a tiempo que la disputa entre Hernando y Dámaso termine en un enfrentamiento físico, queda patente que el conflicto entre ambos está lejos de solucionarse de forma pacífica.

En paralelo, Victoria realiza un último movimiento estratégico para intentar limar asperezas con Mercedes, tras haber perdido los nervios previamente debido a que la duquesa no avisó a su contacto en la diócesis. Sin embargo, este intento de acercamiento resulta infructuoso. La duquesa de Miramar se mantiene inflexible en su postura, rechazando cualquier posibilidad de reconciliación y dejando claro que entre ambas solo existirá distanciamiento, respeto y una cordialidad estrictamente formal.

El peso de las confesiones y el futuro de las alianzas

El plano de las relaciones personales también se ve sacudido por las revelaciones del pasado. Luisa continúa en el proceso de asimilar la sorprendente declaración que le hizo Rosalía. Estas palabras han transformado por completo la perspectiva de Luisa, quien ahora se encuentra ante la compleja tarea de decidir cómo gestionar esta nueva realidad y qué impacto tendrá en el vínculo que mantiene con ella.

Mientras tanto, la presión sobre Martín se intensifica. Francisco sigue insistiendo para que asuma un rol mucho más activo en los preparativos del enlace, colocándolo en una posición sumamente incómoda y obligándolo a confrontar el hecho de que no comparte la misma ilusión por la boda. Esta situación mantiene en el aire las dudas sobre la actitud de Pepa, quien intenta mantener la compostura a pesar de los interrogantes que existen sobre si sus verdaderos sentimientos están alineados con los de Francisco o si aún conserva afecto por Martín.