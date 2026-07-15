El santoral católico celebra hoy, 16 de julio, a San Antíoco de Anastasiópolis, un mártir venerado por su testimonio cristiano. Su recuerdo acompaña una jornada en la que la liturgia y la piedad popular mantienen viva la memoria de quienes dieron razón de su fe.

Este jueves se inserta en el tiempo ordinario del año litúrgico. En medio de la rutina semanal, el calendario de santos ofrece un motivo concreto para orar y conocer el origen de cada conmemoración: Anastasiópolis, la tradición martirial y la figura de santos y beatos que, en distintos siglos y lugares, sostuvieron su fe ante la adversidad.

San Antíoco de Anastasiópolis

San Antíoco de Anastasiópolis aparece vinculado a la tradición de los mártires en el ámbito cristiano antiguo, con la referencia a Anastasiópolis. Aunque los detalles biográficos conservados pueden variar según las fuentes, su condición de mártir es el rasgo que se mantiene con claridad en la veneración histórica.

La conmemoración del 16 de julio recuerda que el testimonio cristiano no fue solo palabra, sino una vida entregada. En la memoria litúrgica, el santo se presenta como testigo del Evangelio en un contexto donde profesar la fe podía implicar persecución.

Su legado espiritual invita a valorar la coherencia: la fe cristiana se expresa en la constancia y en la valentía para sostener lo que uno cree. Por eso, la figura de San Antíoco se une a otras celebraciones del mismo día, donde se repiten temas como la fidelidad, el servicio y el sufrimiento asumido por amor a Dios.

En la devoción, muchos fieles se acercan a su memoria con una oración sencilla: pedir fortaleza para no abandonar cuando llegan las dificultades y reconocer que la santidad, en el santoral, suele aparecer marcada por el testimonio ante la prueba.

Otros santos que se celebran el 16 de julio

San Atenógenes : mártir recordado por su testimonio cristiano.

: mártir recordado por su testimonio cristiano. San Helerio de Jersey : figura hagiográfica asociada a Jersey , vinculada a la tradición cristiana local.

: figura hagiográfica asociada a , vinculada a la tradición cristiana local. Santa María Magdalena Postel : fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Asunción , conocida por su labor educativa.

: fundadora de la , conocida por su labor educativa. San Sisenando de Córdoba : santo venerado en tradición hispana, asociado a Córdoba .

: santo venerado en tradición hispana, asociado a . Santa Teresa Zhang Hezhi y dos hijos : mártires ligados a la persecución contra cristianos en China; se les conmemora junto a sus dos hijos .

: mártires ligados a la persecución contra cristianos en China; se les conmemora junto a sus . Beata Aimée de Jesús de Gordon y compañeras : beata vinculada al testimonio de vida religiosa y al martirio o persecución en su contexto.

: beata vinculada al testimonio de vida religiosa y al martirio o persecución en su contexto. Beato Bartolomé de los Mártires Fernandes : beato asociado a la fidelidad cristiana en un tiempo de persecuciones.

: beato asociado a la fidelidad cristiana en un tiempo de persecuciones. Beata Irmengardis de Frauenwörth : beata recordada por su pertenencia a la vida religiosa en Frauenwörth .

: beata recordada por su pertenencia a la vida religiosa en . Beato Nicolás Savouret : beato venerado por su condición de mártir o testigo cristiano en su época.

: beato venerado por su condición de mártir o testigo cristiano en su época. Beato Simón da Costa: beato recordado por su fidelidad en el marco de la persecución religiosa.

Devoción popular y significado litúrgico del 16 de julio

El 16 de julio en el santoral reúne conmemoraciones muy distintas, pero con un hilo común: el valor del testimonio. Por un lado, santos y beatos aparecen como mártires o como fieles que sostuvieron la fe en contextos difíciles; por otro, algunas figuras, como Santa María Magdalena Postel, resaltan por su obra en la educación. En la práctica devocional, muchas comunidades aprovechan esta fecha para orar por la perseverancia y para pedir que el amor a Dios se traduzca en obras concretas, especialmente cuando la vida cotidiana exige coherencia.