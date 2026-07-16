Jueves, 16 de julio: el calendario vuelve a reunir episodios de lo más variado, desde la actualidad marítima de España hasta hechos que ocurrieron lejos, en África o incluso en el espacio. En “Un día como hoy” repasamos seis efemérides para entender cómo se cruzan la política, la justicia, la ciencia y los conflictos en una sola fecha.

1994: La guerra del bonito y el caso del barco La Gabrielle

En el contexto de la Guerra del bonito, pescadores españoles tomaron una embarcación francesa, la La Gabrielle. El motivo era denunciar que en su interior llevaba redes de pesca ilegales y especies de cetáceos protegidas. El barco había sido abandonado previamente por riesgo de hundimiento, pero la acción de la flota española acabó llevándolo al puerto de Burela (España) para presentar la denuncia correspondiente.

El asunto no quedó ahí: el gobierno francés intentó desprestigiar lo ocurrido y lo calificó como secuestro. Más allá del titular, la efeméride ilustra un problema recurrente en los mares europeos: la tensión entre la vigilancia de los recursos pesqueros, la protección de la fauna marina y las interpretaciones legales de cada país.

1994: Finaliza la guerra civil en Ruanda

Ese mismo año, en Ruanda, se da por terminada la guerra civil. Sin entrar en detalles que no constan en la lista, conviene recordar que el cierre de un conflicto así suele abrir una etapa de enorme complejidad: reconstrucción institucional, tensiones sociales y procesos de justicia que marcan la década siguiente.

1979: Somoza renuncia en Nicaragua y huye del país

En 1979, Nicaragua vivió un episodio clave: el dictador Anastasio Somoza Debayle renunció a la Presidencia de la República debido a las presiones de la OEA. La renuncia no fue el final inmediato, sino el inicio de una huida. Somoza partió del país en la madrugada del día siguiente, marcando un punto de inflexión para el futuro político nicaragüense.

1931: Haile Selassie I firma la primera constitución de Etiopía

En 1931, en Etiopía, el emperador Haile Selassie I firmó la primera constitución del país. Este hecho se recuerda porque, cuando un Estado adopta un texto constitucional de este tipo, intenta ordenar la convivencia política bajo unas reglas compartidas. Más allá del marco concreto, la efeméride subraya el peso de las constituciones como referencias institucionales.

2017: Venezuela vota en plebiscito contra la Asamblea Nacional Constituyente

El plebiscito en Venezuela se celebró en 2017 como un rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente que sería electa catorce días después. En la práctica, este tipo de votaciones suele convertirse en termómetro de un clima social y político especialmente polarizado, y deja rastro en el modo en que se negocian los siguientes pasos institucionales.

2014: Un agujero del tamaño de un campo de fútbol en Siberia

La ciencia también apareció en esta fecha: en 2014, se encontró un cráter —descrito como del tamaño de un campo de fútbol— a unos 30 kilómetros de la ciudad rusa de Bovanenkovo, en Siberia. El cráter se localizó en la zona con más campos de gas de la península de Yamal. La imagen es potente, pero lo importante es lo que sugiere para la comprensión del terreno: la interacción entre actividad geológica, composición del subsuelo y dinámica del gas.

Cierre: de mares y constituciones a cráteres y decisiones políticas

Las efemérides del 16 de julio muestran cómo, a lo largo de los años, el mundo se ha movido por causas muy distintas: disputas por la pesca y la conservación, cierres de guerras, giros políticos en gobiernos y, también, fenómenos en la naturaleza que obligan a observar y explicar mejor el planeta. Si alguna vez te ha sorprendido que un mismo día reúna historia marítima, procesos sociales y hallazgos científicos, hoy tienes la prueba: es un calendario que no se deja encerrar.