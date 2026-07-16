La joven docente de inglés, que se encontraba en cuidados paliativos tras cuatro años de lucha contra el cáncer, fallece dejando un testimonio de serenidad, gratitud y amor por la vida

Fina García Ortiz, la joven profesora sevillana de 27 años que se encontraba bajo cuidados paliativos a causa de un cáncer, ha fallecido. Su testimonio y su mensaje de despedida, difundido a través de las redes sociales tras cuatro años de lucha contra la enfermedad, conmovieron profundamente a miles de personas en toda España. La maestra de inglés, que recientemente pudo cumplir su último deseo de visitar su refugio en la playa de La Antilla (Huelva), deja un legado de entereza centrado en la importancia de exprimir y valorar cada instante del presente.

El cumplimiento de un último deseo en La Antilla

Antes de su fallecimiento, y ya en fase terminal, Fina García pudo cumplir uno de sus grandes anhelos: regresar una vez más a La Antilla, la playa onubense que consideraba su refugio personal y su lugar de felicidad. Este viaje representó un momento de paz para la joven en la última etapa de su proceso médico.

Poco después, la maestra decidió compartir una última reflexión pública a través de un vídeo en redes sociales que se convirtió en un fenómeno viral en cuestión de horas. La publicación acumuló de inmediato miles de reproducciones, muestras de afecto y mensajes de apoyo de ciudadanos conmovidos por su entereza. En su discurso, Fina transmitió una idea clara y rotunda: «Me voy feliz».

Un adiós desde la serenidad y el recuerdo a Elena Huelva

El mensaje audiovisual de Fina comienza con una presentación personal sobre su situación clínica actual. En la grabación, la joven explica que se encuentra en cuidados paliativos tras un proceso de cuatro años combatiendo el cáncer. En sus palabras, hace una mención especial a la conocida frase de Elena Huelva: «Mis ganas ganan, pero esta vez la batalla del cáncer ha vuelto a ganar».

A pesar de la gravedad de su estado, la docente sevillana expresó su gratitud por haber dispuesto de tiempo para despedirse de su entorno y de todo aquello que conformó su existencia terrenal. Fina definió esta oportunidad de preparación como un regalo de la vida, describiendo el proceso como un tránsito para subir a lo espiritual en consonancia con las creencias de cada persona, ya sea en Dios, en la energía o en cualquier otra concepción personal.

Una lección sobre la felicidad y la misión de dejar huella

Durante su emotiva intervención, la joven reflexionó de manera profunda sobre el concepto de la felicidad, asegurando que no se trata de una fórmula genérica ni igual para todo el mundo. A su juicio, la felicidad es un sentimiento que cada persona alberga en su interior y del que, a menudo, solo se toma plena conciencia al recordar los momentos vividos. Por ello, instó a disfrutar de las cosas que hacen feliz a cada individuo en el presente, asumiendo que las prioridades cambian al ser los humanos seres en constante transformación.

Otro de los pilares de su mensaje de despedida fue la necesidad de expresar los sentimientos sin temores, defendiendo que en la vida hay que decirlo todo con amor y con respeto. Fina García concluyó con la convicción de haber cumplido su propia misión vital de dejar una impronta positiva en los demás.

Su adiós definitivo cerró con una declaración de paz que ha quedado grabada en la memoria colectiva: «Me voy feliz y en calma. Fina García Ortiz, de Sevilla, maestra de inglés, de La Antilla, se va de este mundo feliz tras sus 27 años de vida. Os quiero muchísimo a todos los que habéis estado en mi vida. Y a los que no, y a los que os llegue este mensaje, espero que os deje huella».