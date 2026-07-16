La serie diaria de Antena 3 vive una jornada de alta tensión en La Industrial con la irrupción de Eduardo y el estallido de viejos conflictos familiares y profesionales

La trama de ‘Sueños de libertad’, la exitosa serie diaria de Antena 3, alcanza un nuevo punto de inflexión en su capítulo 605, que se emite este jueves 16 de julio. Los conflictos profesionales en La Industrial y las tensiones personales entre sus principales protagonistas amenazan con alterar de forma definitiva el equilibrio de las relaciones en la ficción. El esperado cara a cara entre Tasio y Andrés, junto con la presentación oficial de Eduardo ante Roque, se perfilan como los acontecimientos más determinantes de una entrega marcada por la incertidumbre y las decisiones drásticas.

Máxima tensión y desencuentros profesionales en La Industrial

La actividad empresarial en La Industrial vuelve a convertirse en el foco de las principales disputas. En esta ocasión, Damián presenta una propuesta innovadora diseñada para impulsar el desarrollo del negocio. Sin embargo, este movimiento estratégico no cuenta con el respaldo unánime de la firma. Tasio manifiesta de inmediato su disconformidad con la visión del patriarca, lo que provoca un nuevo y tenso enfrentamiento entre ambos que complica la estabilidad de la empresa.

La crispación laboral no se limita a la dirección. En el Departamento de Publicidad, la paciencia de Gabriel llega a su límite. El personaje carga con dureza contra Fina por asuntos directamente relacionados con la gestión de dicho departamento, elevando la presión en el entorno de trabajo. Asimismo, las diferencias acumuladas entre Tasio y Andrés terminan por estallar en un duro cara a cara que promete marcar un antes y un después en la relación de ambos.

Revelaciones, sospechas de embarazo y planes truncados

En el plano personal, la incertidumbre afecta a varios de los protagonistas. Damián y Digna comienzan a sospechar que Marisol podría estar embarazada debido a ciertos indicios y cambios en su comportamiento, una situación que se suma a la reciente y sorprendente propuesta de Pablo. No obstante, ninguno de los dos se decide aún a confirmar de manera abierta sus dudas.

Por otra parte, la ilusión de Mabel por realizar un curso de decoración de interiores se ve truncada de forma abrupta. Salva le comunica una noticia que compromete seriamente la viabilidad de esta formación con la que ella esperaba abrirse camino en el ámbito personal y profesional. En paralelo, Tasio decide dar un paso adelante en el plano sentimental y confía a Claudia una carta dirigida a Carmen, con la esperanza de expresarle todo aquello que todavía no ha podido transmitirle en persona.

Decisiones determinantes y nuevos personajes en escena

El capítulo 605 también acoge la presentación oficial de Eduardo ante Roque, un encuentro que da inicio a una relación llamada a generar una gran repercusión en las próximas entregas. Mientras tanto, otros personajes atraviesan momentos de profunda dificultad: