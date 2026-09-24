El jueves 24 de septiembre de 2026 La 1 transmite el partido de la UEFA Nations League a las 20:35, el programa más relevante de la jornada que marcará la sintonía de prime time en Ceuta. Ceuta está en horario CEST (UTC+2) ese día y las cadenas nacionales se reciben por TDT en la ciudad, por lo que los horarios coinciden con los de la península.

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Entre las 20:00 y las 20:35 varias cadenas lanzan informativos y revistas que fijan el arranque de la noche. A partir de ahí la oferta se diversifica: concursos y programas familiares, bloques informativos y espacios de entretenimiento ocupan el prime time y la franja de late night.

Para hogares ceutíes que quieran priorizar información inmediata, las opciones a tener en cuenta son los informativos de Antena 3, laSexta y Telecinco en el tramo de 21:00–21:30. Si la intención es ver entretenimiento en familia, los concursos de Antena 3 y La 2 concentran buena parte de la audiencia. Para quien prefiera cine o formatos culturales, La 1 y La 2 programan alternativas de cierre de noche.

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La 1

20:35 Futbol. uefa nations league

Futbol. uefa nations league 22:40 La revuelta

La revuelta 23:20 El perro andaluz by manu sanchez

La 1 abre la noche con el partido de la UEFA Nations League (20:35), que suele atraer al público de prime time. A las 22:40 se estrena La revuelta, un relevo hacia entretenimiento, y a las 23:20 El perro andaluz by manu sanchez ofrece una propuesta más cultural para cerrar la cadena.

La 2

20:35 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:25 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:30 Historia de nuestro cine

Historia de nuestro cine 22:40 El desencanto

La 2 dedica la noche a programas de juego y cine. Trivial Pursuit (20:35) abre una tanda que incluye dos pases de Cifras y letras (21:25 y 22:00), seguida por Historia de nuestro cine (22:30) y la ficción de El desencanto (22:40).

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 Las hijas de la criada

Antena 3 combina concurso familiar y bloques informativos: Pasapalabra arranca a las 20:00, seguido por Antena 3 Noticias 2 (21:00) y Deportes 2 (21:30). Tu tiempo con Roberto Brasero (21:35) y El Hormiguero (21:45) completan el prime time; a las 23:00 llega la ficción con Las hijas de la criada.

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:45 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Cuatro apuesta por información y deporte: Noticias cuatro inicia la noche (20:00) y conecta con Eldesmarque cuatro (20:45). El bloque de El tiempo (21:00) y Horizonte (21:10) ofrecen continuidad para quien busque seguimiento informativo sin cambiar de cadena.

Telecinco

20:00 ¡allá tú!

¡allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:45 Supervivientes all stars

Telecinco mezcla entretenimiento e información. Tras ¡allá tú! (20:00) llegan los Informativos telecinco (21:05 y 21:25), seguidos por el bloque deportivo y meteorológico y, a las 21:45, Supervivientes all stars como principal reclamo del prime time.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 El Objetivo

laSexta centra la noche en actualidad y análisis. laSexta Noticias 20:00 arranca la franja; laSexta Clave (21:00) y El Intermedio (21:30) combinan análisis y comentario, mientras que El Objetivo (23:00) cierra con reportajes y entrevistas de mayor desarrollo.

Cierre: qué elegir según tu plan

Si buscas deporte desde el inicio, La 1 (20:35) y los bloques deportivos de Antena 3 o laSexta son las opciones más directas. Para ver concursos en familia, fijen la noche en La 2 y Antena 3 (Trivial Pursuit, Cifras y letras, Pasapalabra). Si preferís debate o entretenimiento de sobremesa, las propuestas de Telecinco y laSexta ofrecen alternativas claras para el tramo final sin obligar a mantener la misma cadena toda la noche.

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