Si hoy te apetece plan de sofá pero sin perderte entre canales, aquí tienes la mejor ruta para la noche del miércoles, 1 de julio de 2026. Te dejo la parrilla por cadenas con los horarios tal cual y, además, una selección de 3-4 imprescindibles para que aciertes con el primer clic.

La 1

La 1

20:25 Aqui la tierra

Aqui la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 La revuelta

La revuelta 22:40 1/16 de Final: Francia – Suecia

1/16 de Final: Francia – Suecia 01:00 Al cielo con ella

Si quieres variedad, empieza fuerte: Aqui la tierra para coger contexto, y luego el combo informativo con Telediario 2. Pero el momento clave llega con 1/16 de Final: Francia – Suecia (22:40), cita ideal para engancharse al partido. Y para cerrar el día con otra vibra, Al cielo con ella (01:00) es un buen colofón.

La 2

La 2

20:05 Jeopardy

Jeopardy 21:00 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:45 Cifras y letras

Cifras y letras 22:15 En portada

En portada 22:20 Premios de la Academia de la Moda

Premios de la Academia de la Moda 23:45 La trampa

La trampa 00:50 Conciertos de Radio-3

Conciertos de Radio-3 01:55 Escapadas extraordinarias

La 2 es de esas cadenas que te solucionan la noche con planes distintos. Para el “a ver si me suelto a responder”, tienes Jeopardy (20:05), Trivial Pursuit (21:00) y el remate con Cifras y letras (21:45). Si te apetece cambio de tono, en el prime aparece En portada (22:15). Y con dos opciones para afinar gustos: Premios de la Academia de la Moda (22:20) o la intriga de La trampa (23:45).

Antena 3

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 En tierra lejana

En tierra lejana 00:38 En tierra lejana

Si hoy quieres algo cercano y de ritmo ágil, empieza con Pasapalabra (20:00): es la típica hora que engancha hasta que te das cuenta de que ya es noche. Luego, noticias y servicio con Antena 3 Noticias 2 (21:00) y Tu tiempo con Roberto Brasero (21:35). Para el entretenimiento del prime, El Hormiguero (21:45) suele ser apuesta segura. Y si te gusta el plan más aventurero, En tierra lejana (23:00) te mantiene con ganas de seguir, con otra emisión a las 00:38.

Cuatro

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

Noticias Cuatro 20:45 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:15 First Dates

First Dates 21:40 Horizonte

Horizonte 23:00 Código 10

Cuatro va directo a lo que suele apetecer: First Dates (21:15) es ese plan ligero que te saca conversación, y Horizonte (21:40) te cambia el chip para quedarte más enganchado a la trama o el tema que toque esa noche. Si prefieres tensión y morbo, entonces Código 10 (23:00) es el punto final con garra. Y antes, el arranque informativo con Noticias Cuatro (20:00) y el repaso en El desmarque Cuatro (20:45).

Telecinco

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco 21:00

Informativos Telecinco 21:00 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:35 El tiempo

El tiempo 21:45 First Dates Summer

First Dates Summer 23:00 Julia Roberts y Richard Gere protagonizan «Pretty Woman»

La noche aquí está muy bien armada: primero el entretenimiento con ¡Allá tú! (20:00), luego noticias con Informativos Telecinco 21:00 (21:00). Para mantener el ritmo social, First Dates Summer (21:45) es el gran imán. Y si te apetece cine con nombre propio, no hay fallo: «Pretty Woman» a las 23:00, un clásico perfecto para cerrar la jornada con una sonrisa.

laSexta

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 Antonio Orozco charlará con Marc Giró

Antonio Orozco charlará con Marc Giró 00:53 Cara al show con Marc Giró

Si te gusta la mezcla entre actualidad y humor con punto crítico, empieza con laSexta Noticias 20:00 (20:00). Luego, el espacio de análisis laSexta Clave (21:00) y, para descargar, El Intermedio (21:30) es una cita muy práctica cuando no quieres desconectar del todo. En la franja nocturna, el plan “charla con gancho” llega con Antonio Orozco charlará con Marc Giró (23:00) y después, Cara al show con Marc Giró (00:53) para seguir en el mismo tono.

¿Con cuál te quedas? Si me dices qué prefieres (partido, cine, charla o humor), te propongo un itinerario cerrado de 2-3 horas con la mejor secuencia.