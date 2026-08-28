Viernes de agosto: a las 21:30 laSexta emite El Intermedio Summer Time y a las 21:45 Antena 3 tiene El Hormiguero. En Ceuta, con unos 85.000 habitantes (INE), la audiencia sigue mayoritariamente la parrilla nacional, así que el tramo elegido a partir de las 21:00 suele decidir si la noche sirve para informarse o para desconectar.

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Si quieres continuidad informativa, apúntate al bloque de noticias y deporte; si prefieres no pensar demasiado, la noche ofrece concursos, realities y cine para dejar la cabeza en pausa.

Imprescindibles rápidos (elige 3-4 y listo)

El Intermedio Summer Time (laSexta, 21:30) : actualidad con ritmo para quien quiere reír y quedarse con el dato.

: actualidad con ritmo para quien quiere reír y quedarse con el dato. El Hormiguero (Antena 3, 21:45) : el comodín del prime para pasar de la conversación a la risa sin transición dura.

: el comodín del prime para pasar de la conversación a la risa sin transición dura. Richard Gere y Susan Sarandon sustituyen a Maxi Iglesias (Telecinco, 23:00) : cine/celebrities como cierre de jornada con tirón.

: cine/celebrities como cierre de jornada con tirón. Viaje al centro de la tele: la noche temática (La 1, 22:45): cuando la televisión se mira a sí misma, suele enganchar.

La 1

20:25 Aquí la tierra

20:55 Telediario 2

21:40 Teledeporte 2

21:45 Viaje al centro de la tele

22:25 Viaje al centro de la tele

22:45 Viaje al centro de la tele: la noche temática

23:40 Viaje al centro de la tele: la noche temática

Si vienes con ganas de empezar informado, Aquí la tierra (20:25) y Telediario 2 (20:55) forman la ruta clara: contexto, deportes y luego cambio a formatos más ligeros. El bloque de Viaje al centro de la tele (21:45) y sus repeticiones —rematadas por la noche temática (22:45 y 23:40)— ofrece la mezcla de análisis y entretenimiento para quien busca algo más que puro ocio.

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La 2

20:40 Trivial Pursuit

21:30 Cifras y letras

22:00 Cifras y letras

22:35 Scarlet

22:35 Scarlet

00:20 Historia de nuestro cine

La 2 apuesta por concursos que estimulan la conversación (Trivial Pursuit, Cifras y letras) y cierra con cine y retrospectiva (Scarlet, Historia de nuestro cine), buena alternativa para quien quiere entretenerse sin consumir contenidos triviales.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

21:00 Antena 3 Noticias 2

21:30 Deportes 2

21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

21:45 El Hormiguero

23:00 Santiago Segura vuelve a competir consigo mismo con su saga ‘Padre no hay más que uno’, ahora la cuarta

Pasapalabra (20:00) arranca fuerte y mantiene la entrada; a continuación Antena 3 Noticias 2 (21:00), Deportes 2 (21:30) y Tu tiempo con Roberto Brasero (21:35) organizan la noche para quien quiere estar al tanto sin perder el tono ligero. El paso a entretenimiento se marca con El Hormiguero (21:45) y el cierre de cine con la cuarta entrega de ‘Padre no hay más que uno’ (23:00) ofrece un remate claramente orientado al humor familiar.

Cuatro

20:00 Noticias Cuatro

20:45 El desmarque Cuatro

21:00 El tiempo

21:15 First Dates

21:35 Viajeros Cuatro

23:15 Cuatro también apuesta por cine tras retirar ‘Supergómez’

El canal estructura la noche desde el informativo (Noticias Cuatro) hacia la conversación y el entretenimiento humano: El desmarque, First Dates y Viajeros Cuatro son opciones para quien busca historias con gancho emocional. La franja de cine a las 23:15 sustituye a contenidos retirados como ‘Supergómez’, orientando la madrugada hacia títulos con más recorrido narrativo.

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

21:00 Informativos Telecinco 21:00

21:30 El desmarque Telecinco

21:40 El tiempo

21:45 First Dates

23:00 Richard Gere y Susan Sarandon sustituyen a Maxi Iglesias en la noche del jueves de Telecinco

Telecinco apuesta por un arranque de entretenimiento directo con ¡Allá tú! (20:00) y luego ordena la noche con Informativos Telecinco (21:00) y bloques de opinión y servicio público (El desmarque, El tiempo). First Dates (21:45) mantiene la atención con historias personales y el cierre de cine a las 23:00 —con Richard Gere y Susan Sarandon sustituyendo a Maxi Iglesias— da un final de noche centrado en caras conocidas y títulos de referencia.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

21:00 laSexta Noticias 20:00

21:20 laSexta Meteo

21:25 laSexta Deportes

21:30 El Intermedio Summer Time

23:00 Morgan Freeman investiga la desaparición de ocho chicas en ‘El coleccionista de amantes’

La cadena ofrece información en bloque (laSexta Noticias 20:00 y segunda edición a las 21:00), datos prácticos (laSexta Meteo, laSexta Deportes) y luego un tramo de actualidad con mordiente en El Intermedio Summer Time (21:30). Para el cierre, el thriller con Morgan Freeman (23:00) cambia de registro y deja la noche en tono de misterio.

Para elegir: si quieres aprender o mantener continuidad, La 1 y La 2 son la opción más estable; si buscas agarre inmediato y risas, Antena 3, Cuatro y Telecinco concentran lo más directo; si prefieres actualidad con estilo o un final con suspense, laSexta ofrece ese recorrido.

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