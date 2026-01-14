La investigación conjunta de elDiario.es y Univisión Noticias continúa revelando detalles estremecedores sobre el entorno laboral en las mansiones caribeñas de Julio Iglesias. Tras la denuncia por presuntas agresiones sexuales cometidas en 2021, nuevos testimonios recogidos por estos medios describen un sistema de control exhaustivo que incluía la imposición de exámenes médicos íntimos a las trabajadoras.

Exámenes ginecológicos obligatorios

Según la documentación y los testimonios a los que ha tenido acceso elDiario.es, el cantante exigía a sus empleadas someterse a pruebas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y de embarazo:

• El relato de las víctimas: Una de las extrabajadoras explica al citado medio que el artista mandó a «10 o 12 chicas» al ginecólogo para un chequeo general. «Allí nos hicieron todo… solo a las chicas», lamenta.

• Control de resultados: Otra empleada detalla que se les realizaron ecografías y análisis de sangre. La denuncia más grave apunta a la falta de privacidad: «Tuvieron acceso a todos los resultados, recuerdo que los revisaron todos».

• Evidencias en WhatsApp: La investigación de elDiario.es y Univisión incluye capturas de un grupo de WhatsApp donde la mánager del artista instaba a las empleadas a entregar los informes médicos en formato físico para su revisión.

Investigación en la Audiencia Nacional

Estos nuevos datos se suman a la causa que la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene abierta desde el pasado 5 de enero. La investigación penal busca esclarecer si existen delitos de:

1. Agresión sexual: Basada en los testimonios de una empleada doméstica y una fisioterapeuta.

2. Trata de seres humanos: La denuncia, respaldada por la organización Women’s Link Worldwide, sugiere condiciones de servidumbre y trabajo forzado.

Al tratarse de presuntos delitos cometidos por un ciudadano español en el extranjero (Bahamas y República Dominicana), la competencia recae en la Audiencia Nacional, que por ahora mantiene las diligencias bajo carácter reservado para proteger a las víctimas.