El Real Betis regresa este miércoles 14 de enero a su competición fetiche con un objetivo claro: alcanzar los cuartos de final. Los hombres de Manuel Pellegrini reciben al Elche CF en un duelo a partido único que, de forma excepcional, se disputará en el Estadio de la Cartuja a las 21:00 horas.

Horario y dónde ver el Betis – Elche en directo

Para los aficionados que no puedan desplazarse al estadio, estas son las opciones para seguir el encuentro en España:

• Hora: 21:00 (hora peninsular).

• Televisión: El partido se retransmitirá en directo a través de Movistar LaLiga TV (dial 54 de Movistar y 110 de Orange).

• Streaming: Disponible online mediante las aplicaciones oficiales de Movistar+ y Orange TV.

El Betis: Rotaciones y «olla a presión» en La Cartuja

El conjunto verdiblanco llega tras una semana difícil en Liga (derrota en el Bernabéu y empate en Oviedo) y ve en la Copa la oportunidad ideal para redimirse. El club ha lanzado una promoción de precios populares para que La Cartuja empuje al equipo hacia la siguiente ronda.

• Plaga de bajas: Pellegrini afronta el choque con ausencias notables. A las bajas de larga duración de Isco y las salidas por la Copa de África (Abde y Amrabat), se suman las lesiones de Cucho Hernández, Junior y Ángel Ortiz. Además, Bellerín es duda hasta última hora.

• El dilema del «9»: Sin Cucho, la responsabilidad del gol recae en Bakambu (ya de vuelta de África), aunque canteranos como Pablo García o el veterano Chimy Ávila también optan al puesto.

El Elche de Eder Sarabia: Un rival con ADN bético

El Elche, que está firmando una notable temporada tras su ascenso a Primera, llega bajo la batuta de Eder Sarabia, técnico con pasado bético. El conjunto ilicitano destaca por su juego de posesión, aunque su gran reto será mejorar sus registros fuera de casa, donde esta campaña le está costando sumar.

• Camino a octavos: Los franjiverdes han eliminado con solvencia a la UD Los Garres, al Quintanar del Rey y al Eibar.

• Bajas: No podrán estar por lesión Rafa Mir ni Héctor Fort, mientras que hombres clave como Bigas o André Silva son duda.

Alineaciones probables

• Real Betis: Adrián; Ruibal, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Altimira; Fornals, Lo Celso, Ez Abde (o Chimy); Bakambu.

• Elche CF: Dituro; Diaby, Bigas, Affengruber; Josan, Febas, Nico Castro, Salinas; Nico Fernández, Agustín Álvarez y Mourad.