La factura de la electricidad vuelve a dar un disgusto a los hogares españoles. Este miércoles 14 de enero de 2026, el precio medio se dispara hasta alcanzar los 177,42 euros por megavatio hora (MWh). Se trata de la tercera subida consecutiva en lo que va de semana, lo que supone un incremento del 6,61% respecto a la jornada anterior. Para el bolsillo del ciudadano, esto se traduce en pagar, de media, 11 euros más que ayer por el mismo consumo.

Esta cifra corresponde al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa que regula el mercado para quienes tienen contratos indexados. A diferencia del precio mayorista que marca el OMIE, este importe final es el que realmente impacta en el recibo, ya que incluye costes adicionales como peajes de acceso y cargos del sistema, elevando la cuantía final de forma considerable.

El mapa del consumo: ¿A qué hora encender los electrodomésticos?

La jornada de este miércoles será especialmente complicada para quienes buscan ahorrar, ya que los precios más bajos vuelven a quedar relegados a la madrugada. La franja más económica se sitúa entre las 02:00 y las 03:00 de la mañana, con un coste de 102,57 euros/MWh. A partir de ese momento, el precio inicia una escalada constante que apenas da tregua durante el día, salvo un ligero descenso entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando el precio baja a los 149,83 euros/MWh.

En el lado opuesto, el «hachazo» definitivo llegará al caer la tarde. El momento más prohibitivo del día tendrá lugar entre las 18:00 y las 19:00 horas, cuando la luz alcanzará su pico máximo de 292,41 euros/MWh. Es una franja crítica donde encender el horno o la calefacción eléctrica puede disparar la factura mensual de forma alarmante.

Precio de la luz hora a hora para este miércoles

A continuación, detallamos el listado completo de precios para los consumidores con tarifa regulada (PVPC) o indexada:

• 00:00 a 01:00: 117,15 €/MWh

• 01:00 a 02:00: 109,87 €/MWh

• 02:00 a 03:00: 102,57 €/MWh (Mínimo del día)

• 03:00 a 04:00: 103,02 €/MWh

• 04:00 a 05:00: 103,73 €/MWh

• 05:00 a 06:00: 110,58 €/MWh

• 06:00 a 07:00: 115,50 €/MWh

• 07:00 a 08:00: 155,10 €/MWh

• 08:00 a 09:00: 190,78 €/MWh

• 09:00 a 10:00: 191,15 €/MWh

• 10:00 a 11:00: 242,95 €/MWh

• 11:00 a 12:00: 234,55 €/MWh

• 12:00 a 13:00: 219,92 €/MWh

• 13:00 a 14:00: 214,88 €/MWh

• 14:00 a 15:00: 149,83 €/MWh

• 15:00 a 16:00: 156,19 €/MWh

• 16:00 a 17:00: 176,27 €/MWh

• 17:00 a 18:00: 192,86 €/MWh

• 18:00 a 19:00: 292,41 €/MWh (Máximo del día)

• 19:00 a 20:00: 279,67 €/MWh

• 20:00 a 21:00: 266,22 €/MWh

• 21:00 a 22:00: 245,74 €/MWh

• 22:00 a 23:00: 154,99 €/MWh

• 23:00 a 24:00: 132,10 €/MWh

Ante este comportamiento tan irregular, vigilar el reloj hoy no es una opción, sino una necesidad para evitar sorpresas a final de mes.