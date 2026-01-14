Comienza una nueva era para el Real Madrid. Este miércoles 14 de enero, el estadio Carlos Belmonte será el escenario de un partido con un morbo especial: el estreno de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo blanco. Tras la salida de Xabi Alonso, el «Espartano» asume el mando en una competición, la Copa del Rey, que no perdona errores.

Horario y dónde ver el Albacete – Real Madrid en directo

Si quieres seguir el primer test del Madrid de Arbeloa, toma nota de los detalles:

• Hora: 21:00 (hora peninsular).

• Estadio: Carlos Belmonte (Albacete).

• Televisión: El partido se emitirá en abierto para toda España a través de La 1 de TVE y también se podrá ver online en la plataforma RTVE Play.

Así llega el Albacete: Un «matagigantes» herido

El equipo de Alberto González no atraviesa su mejor momento en LaLiga Hypermotion (es 17º tras empatar contra la Real Sociedad B), pero en la Copa se transforma:

• Trayectoria: El «Alba» ya ha dejado por el camino a la UD San Fernando, al Leganés y, lo más destacado, eliminó al Celta de Vigo en la ronda anterior.

• Bajas y refuerzos: El club manchego cuenta con las ausencias importantes de Jon García, Higinio y Puertas por lesión. En el lado positivo, podrían dar minutos a su primer fichaje invernal, Samu Obeng.

El Real Madrid de Arbeloa: Borrón y cuenta nueva

Tras la dolorosa derrota en el Clásico de la final de la Supercopa de España, el Madrid busca un giro radical.

• La plantilla: Arbeloa se estrena con casi todo su arsenal. Solo se quedan fuera por lesión Trent Alexander-Arnold y Éder Militão.

• Precedentes: El Real Madrid no visita Albacete desde el año 2005. El balance histórico es demoledor para los blancos (11 victorias y 3 empates en 14 duelos), pero el formato a partido único siempre invita a la sorpresa.

Alineaciones probables

Se espera que Arbeloa introduzca algunas rotaciones, aunque sin arriesgar el pase:

• Albacete: Lizoain; Álvaro Rodríguez, Djetei, Ros, Julio Alonso; Riki, Olaetxea, Maikel Mesa; Juanma, Fuster y Escriche (o Obeng).

• Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy; Camavinga, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.