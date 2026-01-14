El Atlético de Madrid ya está en los cuartos de final de la Copa del Rey, pero su clasificación en Riazor no fue, ni mucho menos, un paseo. En un partido denso y por momentos agónico, tuvo que aparecer la figura de Antoine Griezmann para desatascar a un equipo gris y asegurar el billete a la siguiente ronda con un golazo de falta directa.

Un Griezmann «de época» ante un Dépor valiente

El delantero francés se erigió como el líder absoluto de los colchoneros. Griezmann terminó el encuentro exhausto y con un corte en la cara, imagen que resume el sacrificio que exigió el Deportivo de la Coruña.

El momento clave llegó en la segunda mitad: una falta en el balcón del área fue ejecutada magistralmente por el «7», que puso el balón en la misma escuadra para romper el 0-0 y silenciar a un Riazor que soñaba con la gesta.

El muro de Musso y el empuje gallego

Antes del gol, el Atlético sufrió lo indecible. El proyecto de Simeone, presionado por la sequía de títulos (cinco años sin levantar un trofeo) y la reciente eliminación en la Supercopa, se mostró falto de ideas.

• Ocasiones locales: El Dépor, liderado por un eléctrico Mario Soriano, puso en aprietos a los madrileños. Quagliata avisó con una vaselina y Eddahchouri tuvo las dos más claras: un cabezazo a bocajarro y un remate a la media vuelta que obligaron a Musso a lucirse bajo palos.

• Aviso colchonero: La única respuesta seria del Atleti antes del descanso fue un poste de Ruggeri tras una combinación con Baena.

El cerrojo final de Simeone

Tras el gol de Griezmann, el técnico local, Antonio Hidalgo, quemó sus naves dando entrada a Yeremay. El canterano revolucionó el ataque gallego, pero se encontró con el clásico «autobús» de Simeone. El Atlético pasó a línea de cinco defensas, bloqueó el ritmo del partido y dejó morir el cronómetro para asegurar la victoria.

Sorteo de cuartos de final

Con esta sufrida victoria, el Atlético de Madrid entra en el bombo de los ocho mejores equipos del torneo del KO.

• Fecha del sorteo: Lunes 19 de enero.

• Hora: 13:00 horas.

• Formato: Sorteo puro en el que ya estarán incluidos todos los equipos, incluidos los participantes de la Supercopa.