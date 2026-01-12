El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, encabeza hoy, lunes 12 de enero de 2026, una reunión estratégica con el núcleo duro de Junts per Catalunya en su residencia de Waterloo. El objetivo principal del encuentro es preparar un año político que, según los planes del partido, debería culminar con el regreso definitivo del líder independentista a España, a pesar de los obstáculos judiciales que persisten.

A este cónclave con la dirección permanente le seguirán dos jornadas intensas de trabajo del grupo parlamentario en Tarragona, donde se definirá la estrategia de oposición frente al Govern de Salvador Illa.

Un retorno marcado por los precedentes

El escenario actual difiere significativamente del intento de regreso del pasado 8 de agosto de 2024, cuando Puigdemont apareció fugazmente en Barcelona durante la investidura de Illa para luego volver a Bélgica.

• El factor judicial: Aunque la Ley de Amnistía está en vigor, la interpretación del Tribunal Supremo ha impedido hasta ahora el levantamiento de las órdenes de detención, un punto crítico que Junts deberá gestionar en su nueva estrategia.

• Compañeros de viaje: Junto a Puigdemont, permanecen en el extranjero los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, cuya situación también está sobre la mesa de análisis en Waterloo.

Tensión con el PSOE y oposición al pacto ERC-Gobierno

El encuentro se produce en un contexto de frialdad absoluta entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez, con las relaciones «congeladas» desde finales de octubre. Los puntos de fricción son claros:

1. Financiación: Junts rechaza frontalmente el nuevo modelo de financiación pactado entre el Gobierno y ERC, al que consideran insuficiente por no alcanzar el nivel de concierto económico de Euskadi o Navarra.

2. Socio preferente: El malestar en las filas posconvergentes es evidente ante la estabilidad que ERC ofrece a los socialistas tanto en el Congreso como en el Parlament, sintiéndose desplazados en la negociación estatal.

3. Rodalies: La reciente presentación de la empresa mixta de Rodalies, fruto del acuerdo entre republicanos y socialistas, es vista por Junts como otra oportunidad perdida para lograr un traspaso integral y real.

Frente contra el acuerdo UE-Mercosur

Paralelamente a la cumbre en Bélgica, el partido ha abierto un frente de presión en el sector primario. El portavoz en el Parlament, Salvador Vergés, ha exigido al Govern de Illa que traslade formalmente al Ejecutivo central la oposición de la Cámara catalana al pacto de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Junts advierte que este acuerdo sería «letal» para el sector agrícola y ganadero de Cataluña.