El exministro de Administraciones Públicas y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, presenta este lunes 12 de enero de 2026 un manifiesto titulado Socialdemocracia21. Esta iniciativa busca abrir un debate profundo en el seno del PSOE para «revitalizar» el partido y alejarlo de la actual dependencia de las fuerzas que Sevilla califica de «populistas».

Las claves del manifiesto Socialdemocracia21

El movimiento nace con el objetivo de recuperar la «centralidad» política y construir una alternativa socialdemócrata clásica frente a la actual deriva estratégica de Pedro Sánchez. Estos son los pilares de su propuesta:

• Cambio en las alianzas: Sevilla critica que el PSOE haya perdido su esencia al vincularse estrechamente con formaciones como Podemos, Sumar, Junts, ERC o Bildu. El manifiesto aboga por recuperar mayorías sociales transversales que no dependan de bloques ideológicos extremos.

• Huir del populismo: El exministro de Zapatero sostiene que la socialdemocracia es «más necesaria que nunca» para redistribuir la renta y generar apoyos mayoritarios, pero alejada de fórmulas populistas.

• Ética y Regeneración: El texto pone el foco en el funcionamiento interno del partido, exigiendo mecanismos más estrictos para interceptar conductas corruptas y proteger la dignidad de las mujeres.

¿Un enfrentamiento generacional?

Sevilla ha querido dejar claro que su intención no es repetir un «Suresnes» (el histórico congreso que encumbró a los jóvenes Felipe González y Alfonso Guerra desplazando a la vieja guardia):

«No me gustaría que esto fuera que los viejos de ahora quieren volver. La dinámica correcta es que sean los jóvenes los que tiren del carro», ha afirmado el impulsor del movimiento.

Estrategia de lanzamiento: El «Efecto bola de nieve»

La presentación se realiza hoy a través de redes sociales mediante un vídeo en el que Jordi Sevilla aparece acompañado de otros miembros del partido cuyos nombres se mantienen aún bajo reserva. El objetivo es:

1. Movilizar conciencias: Llamar a militantes y simpatizantes a unirse a la plataforma.

2. Generar debate interno: Forzar una reflexión sobre el rumbo del partido antes de los próximos procesos congresuales.

3. Recuperar la ilusión: Atraer de nuevo a votantes socialistas desencantados con las actuales políticas de pactos.