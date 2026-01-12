La Seguridad Social ha lanzado un aviso urgente ante la reaparición de una estafa por correo postal que tiene como objetivo principal a los pensionistas. Los ciberdelincuentes utilizan el nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para intentar robar datos personales y bancarios sensibles.

¿En qué consiste el fraude?

El ciudadano recibe en su domicilio una carta física con el logotipo oficial. El texto utiliza una excusa alarmista: un supuesto «ataque informático» en los sistemas de Hacienda y Seguridad Social que habría causado la pérdida de datos de los ciudadanos.

Para «solucionarlo» y poder aplicar un supuesto incremento de la pensión de entre 75 y 150 euros, solicitan al pensionista que envíe por correo electrónico:

• Fotos de ambas caras del DNI o NIE.

• Foto de un extracto bancario donde figure como titular.

• La última cantidad cobrada de su prestación.

Cómo identificar que la carta es FALSA

A pesar de usar logotipos oficiales, existen señales evidentes que delatan el engaño:

1. Faltas de ortografía: El texto está mal redactado, con errores gramaticales y palabras mal escritas (ej. «increment oserá», «qeu»).

2. Correo electrónico sospechoso: Piden enviar la documentación a una cuenta de Outlook.es. La Administración Pública nunca utiliza dominios gratuitos (Gmail, Outlook, Yahoo); siempre usa dominios institucionales oficiales finalizados en .gob.es o .es.

3. Incoherencia institucional: El encabezado es de la Tesorería General (TGSS), pero la firma pertenece a la directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

4. Formato descuidado: La carta utiliza plantillas básicas de Microsoft Office con encabezados azules subrayados, muy alejados del formato oficial de la correspondencia administrativa.

Consejos de seguridad para pensionistas

• La Seguridad Social NUNCA pide estos datos por email: La Administración ya dispone de sus datos bancarios y personales. Si hay cambios, se tramitan a través de la Sede Electrónica o con cita previa presencial.

• Desconfíe de los «incrementos» inesperados: Cualquier subida de pensiones se publica en el BOE y se comunica de forma oficial, sin necesidad de que el ciudadano envíe fotos de su DNI.

• No comparta documentos: Nunca envíe fotos de su DNI o extractos bancarios a direcciones de correo electrónico que no conozca.

Nota importante: Si ha recibido esta carta y ha enviado la documentación, póngase en contacto inmediatamente con su entidad bancaria para bloquear sus cuentas y denuncie los hechos ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.