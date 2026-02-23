Tras 22 titularidades consecutivas del guardameta burgalés, José Juan Romero recupera su sistema de rotaciones devolviendo la titularidad a Pedro López ante el Granada. La solvencia de ambos porteros obliga al técnico a gestionar una competencia de alto nivel en plena lucha liguera.

El AD Ceuta vive un momento de dulce incertidumbre bajo los palos. El pasado viernes, en el duelo contra el Granada, Pedro López no solo regresó a la portería casi seis meses después de su última aparición, sino que lo hizo recuperando el brazalete de capitán. Su vuelta pone fin a la hegemonía de Guille Vallejo, quien se había adueñado del puesto de forma ininterrumpida durante 22 jornadas, rompiendo el esquema de alternancia que el técnico José Juan Romero (JJR) implantó con éxito la temporada pasada.

El fin de la «dictadura» de los 22 partidos

La campaña anterior, el Ceuta funcionó con un sistema de rotación casi matemático: Vallejo jugó 19 encuentros y Pedro López 20. De hecho, el burgalés solo había logrado encadenar dos rachas de tres partidos seguidos como máximo. Sin embargo, este curso la dinámica cambió tras el 30 de agosto de 2025.

Desde que Vallejo retomara la titularidad en septiembre, el equipo cogió vuelo, y el portero respondió con una fiabilidad asombrosa, llegando a sumar seis porterías a cero consecutivas. Esta racha congeló las rotaciones hasta la semana pasada, cuando JJR decidió que era el momento de reabrir el escenario para el portero emeritense.

La explicación del técnico: mérito y nivel

José Juan Romero no escatimó en elogios hacia Pedro López tras la victoria ante el Granada, justificando su decisión no por un bajón de Vallejo, sino por la calidad humana y deportiva del capitán:

«Guille ha estado a un nivel alto, pero se ha abierto la posibilidad de que apareciera Pedro en escena, cuyo comportamiento es bestial. Me he encontrado pocos futbolistas con su calidad humana. Lo merecía y, además, es muy buen portero», explicó el técnico en sala de prensa.

Por su parte, Pedro López admitió que «no se pasa bien» estando tanto tiempo a la sombra, pero subrayó su profesionalidad: «He trabajado como el capitán que intento ser. Siempre afronto la semana pensando que puedo jugar».

¿Vuelven las rotaciones ante el Córdoba?

La gran incógnita ahora es si la titularidad de Pedro López fue un premio puntual o el inicio de una nueva etapa de alternancia. Con el partido aplazado contra el Córdoba este mismo miércoles, la sensación en el entorno del Murube es que el extremeño repetirá bajo palos.

José Juan Romero dispone de dos guardametas de plenas garantías cuya competencia sana está retroalimentando el rendimiento defensivo del equipo. En un tramo decisivo de la temporada, contar con dos «números uno» es, sin duda, el mejor problema que un entrenador puede tener.