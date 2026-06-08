Los socialistas exigen al Ejecutivo local duplicar la frecuencia de la Línea 3 para que pase cada 15 minutos, denunciando que el servicio actual castiga a los colectivos más vulnerables.

Ceuta. – El PSOE de Ceuta ha alzado la voz contra la gestión de la movilidad urbana en la barriada de Hadú. Según una información publicada por El Faro de Ceuta, la formación socialista ha exigido formalmente al Gobierno del PP que duplique de manera inmediata la frecuencia de paso de la Línea 3 de autobús mientras se prolonguen las obras en la zona.

La propuesta busca reducir el tiempo de espera actual de los 30 a los 15 minutos, al considerar que la conectividad actual deja a los vecinos de uno de los barrios más poblados de la ciudad con un servicio «a todas luces insuficiente».

Tal y como detalla la periodista Isabel Jiménez en El Faro de Ceuta, los trabajos urbanísticos han alterado el tráfico del barrio hasta el punto de que la Línea 3 —con parada frente al centro comercial El Coso— se ha convertido en la única vía de transporte público operativa para conectar a los vecinos con el resto del municipio.

«Esta periodicidad no responde a las necesidades reales de la población de Hadú y condena a los vecinos a una intolerable pérdida de tiempo diario», denuncian desde las filas socialistas.

Colectivos vulnerables, los más perjudicados

El partido ha hecho especial hincapié en que este intervalo de media hora castiga con dureza a los sectores que más dependen del autobús:

Personas mayores que necesitan acudir a citas médicas.

que necesitan acudir a citas médicas. Estudiantes con horarios estrictos para llegar a sus centros educativos.

con horarios estrictos para llegar a sus centros educativos. Personas con movilidad reducida, para quienes caminar hacia paradas alternativas no es una opción viable.

Para el PSOE, obligar a estos colectivos a soportar largas esperas en la calle es consecuencia directa de la «falta de planificación» del Gobierno del PP, al que acusan de sumir a una de las principales arterias residenciales y comerciales de Ceuta en un auténtico «caos circulatorio» desde hace meses.

Una exigencia inmediata

La formación insiste en que el Ejecutivo local no ha sabido anticipar soluciones ni amortiguar el impacto de los trabajos en la rutina de los ciudadanos. Por ello, consideran que rebajar la espera a los 15 minutos es «lo mínimo que merecen los vecinos de Hadú».

Con esta reclamación, los socialistas urgen al Gobierno a actuar de forma «concreta e inmediata», advirtiendo que una administración que no asegura el transporte público en sus barriadas «está gobernando solo para los que tienen coche».