La artista local Natalie C protagoniza un momento mágico e improvisado con el cantante puertorriqueño al ser de las pocas que disfrutaba del ‘show’ sin la pantalla de su móvil.

Redacción | Un momento de esos que marcan una vida y una carrera. La joven artista ceutí Natalia Moya, conocida en el ámbito musical de la ciudad autónoma como Natalie C, vivió el pasado 3 de junio una experiencia que jamás logrará borrar de su retina. Durante el multitudinario concierto que Bad Bunny ofreció en Madrid, la cantante local terminó compartiendo protagonismo y cantando de la mano junto al fenómeno mundial puertorriqueño, un hito del que se ha hecho eco el diario El Faro de Ceuta.

Natalia, que lleva más de una década siguiendo fielmente la trayectoria de su gran referente musical, cumplía por fin el sueño de verlo en directo. Ubicada en una posición de privilegio en primera fila —gracias a una entrada VIP que la situaba al lado de la icónica y concurrida casita del escenario—, la ceutí presenciaba el espectáculo con una intensidad distinta a la del resto de asistentes.

Una conexión real sin pantallas de por medio

El punto de inflexión de la noche llegó cuando Bad Bunny comenzó a interpretar los acordes de ‘Si veo a tu mamá’, uno de los temas más coreados del artista y que Natalia domina a la perfección. Mientras la inmensa mayoría del público se preocupaba por inmortalizar el instante a través de los objetivos de sus teléfonos móviles, la ceutí tomó una decisión que terminó marcando la diferencia: guardar el dispositivo y entregarse por completo a disfrutar del directo.

«Yo estaba cantando como siempre, disfrutando del concierto. Pensaba que él iba saludando al público y chocando las manos, así que levanté la mía. De repente me cogió la mano, se acercó a mí y empezamos a cantar juntos», relata la propia Natalia en declaraciones recogidas por El Faro de Ceuta.

El cantante caribeño apreció el gesto de la ceutí, fijó su mirada en ella y, rompiendo la distancia con el público, se dirigió a su posición para entonar juntos varios versos de la canción cara a cara, un instante que dejó a la joven en un auténtico estado de shock. Al terminar la escena, y tras las muestras de agradecimiento de la ceutí, el propio Bad Bunny le respondió con una reverencia antes de alejarse. «Creo que él me agradeció estar disfrutando el momento y no sujetar el móvil», añade.

Fenómeno viral en las redes y una bonita coincidencia

Como era de esperar, la repercusión no se ha hecho esperar. Los vídeos grabados por otros asistentes inundaron rápidamente las redes sociales, proyectando la escena incluso en las pantallas gigantes del propio recinto. En las cuentas personales de la artista local, los clips ya se han convertido en un auténtico fenómeno viral: superan las 200.000 reproducciones en TikTok y rebasan las 50.000 en Instagram, atrayendo un sinfín de mensajes de felicitación de fans internacionales.

Para aderezar aún más la magia de la noche, tras este emocionante cara a cara, Bad Bunny dio paso en su repertorio a una canción que comparte exactamente el mismo título que uno de los sencillos editados por la propia Natalie C, una coincidencia que la artista describe como «difícil de explicar».

Esta inesperada e inspiradora vivencia supone un fuerte impulso anímico para la ceutí en su propio camino dentro de la industria musical. «Ha sido una lección de vida. Me ha demostrado que hay que seguir soñando y luchando por lo que uno quiere», concluye la artista, convencida ahora de que no existen metas imposibles.