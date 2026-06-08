El can de la Unidad Canina de Ceuta marcó de forma selectiva al sospechoso, que transportaba 650 gramos de sustancia estupefaciente repartida en 56 cápsulas ovaladas.

06 de junio de 2026 — Agentes adscritos a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta detuvieron el pasado viernes a un individuo, residente en Algeciras, como presunto autor de un delito contra la salud pública. El arresto se produjo en la frontera de El Tarajal tras descubrirse que transportaba 650 gramos de droga ocultos en su calzado, una intervención que fue posible gracias a la pericia de un perro del servicio cinológico.

Los hechos se desencadenaron durante un control estático de viandantes dispuesto por la Unidad Canina en la zona de acceso peatonal del paso fronterizo. El sospechoso ya había superado el filtro de entrada peatonal y el control de documentación cuando un can especializado en la detección de estupefacientes lo marcó de forma selectiva, señalando fijamente la zona inferior de su cuerpo.

Intentó negar el ocultamiento

Tras el inequívoco marcaje del animal, los agentes policiales trasladaron al individuo a una zona reservada para garantizar su privacidad y realizar las comprobaciones oportunas.

A pesar de que el hombre negó inicialmente portar cualquier tipo de sustancia prohibida y mostró una fuerte resistencia a ser inspeccionado, los agentes procedieron a realizar el cacheo superficial pertinente.

Fue durante esta inspección exhaustiva cuando los operativos hallaron, ocultas bajo las plantillas de ambos zapatos, un total de 56 cápsulas ovaladas que contenían la sustancia intervenida, arrojando un peso total de más de medio kilo.

Puesto a disposición judicial

El individuo fue inmediatamente detenido y trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior de Ceuta, donde se iniciaron las diligencias para la tramitación del correspondiente atestado policial. Una vez finalizadas las actuaciones en comisaría, el arrestado pasará a disposición de la autoridad judicial competente.