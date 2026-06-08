El salto definitivo de Ceuta hacia la vanguardia tecnológica ya tiene fecha. El próximo mes de julio, la Fundación AI Granada Research and Innovation abrirá oficialmente las puertas de su nueva sede en la ciudad autónoma.

Este hito marcará el nacimiento de un nuevo ecosistema de Inteligencia Artificial (IA) diseñado estratégicamente por el Ejecutivo local para impulsar y mejorar la competitividad tanto del sector público como del tejido empresarial privado.

El acto de inauguración contará con una fuerte presencia institucional, destacando la participación de Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada (UGR) y presidente del Patronato de la fundación granadina.

La tercera ola del motor digital caballa

La llegada de la IA no es un hecho aislado, sino el tercer gran pilar de una estrategia de diversificación económica basada en el sector tecnológico que busca superar las limitaciones geográficas históricas de la ciudad:

El juego online: El pionero de esta transición, que a día de hoy ya representa un sólido 12% del PIB de Ceuta.

El pionero de esta transición, que a día de hoy ya representa un sólido de Ceuta. Emprendimiento y Startups: La creación de la incubadora y aceleradora local, que ha demostrado su éxito facilitando el nacimiento de 70 nuevos negocios .

La creación de la incubadora y aceleradora local, que ha demostrado su éxito facilitando el nacimiento de . La Inteligencia Artificial: El nuevo horizonte que se apoya firmemente en el ámbito académico. El campus de la UGR en Ceuta aporta su reciente Cátedra Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes para el Bienestar, mientras que la UNED reforzará el talento local ofertando a partir de septiembre el nuevo Grado en Ingeniería en IA.

De las limitaciones físicas al mercado global

Esta ambiciosa apuesta es el resultado de un cambio de paradigma obligado por las circunstancias. Según detalla la consejera de Hacienda, Transición Ecológica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, los intentos previos a 2020 por potenciar la industria tradicional chocaron con la escasez de recursos, los problemas aduaneros y el definitivo cierre de la frontera con Marruecos en 2019.

«La pandemia de 2020 y la acelerada transición a lo tecnológico nos dio la idea: el futuro pasa por vender servicios a través de la red, algo que en Ceuta es absolutamente posible». — Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda.

Con la apertura de esta nueva sede en julio, Ceuta demuestra que, a pesar de no poder competir en suelo o manufactura tradicional, está perfectamente posicionada para convertirse en un referente de la economía digital y la innovación en el sur de Europa.