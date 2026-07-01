El astro argentino lidera la clasificación histórica con 19 goles, pero el delantero francés ya acecha con 18 tantos tras su doblete ante Suecia. Ambos comandan la tabla de artilleros de la presente edición con seis dianas cada uno.
La Copa del Mundo de 2026 está siendo el escenario de una de las rivalidades más espectaculares en la historia del deporte. Lionel Messi y Kylian Mbappé han emprendido una carrera frenética y directa por ver quién de los dos termina el torneo como el máximo goleador histórico de los Mundiales, una posición de privilegio que actualmente ostenta el capitán argentino, pero con un margen mínimo sobre la estrella francesa.
Ambas estrellas no solo miran al pasado y a los libros de historia, sino que dominan el presente de manera absoluta, liderando la tabla de goleadores de este Mundial con seis tantos cada uno.
Messi y su regularidad en seis ediciones
Lionel Messi se mantiene en la cima con 19 goles totales, una cifra que ha distribuido a lo largo de las seis Copas del Mundo que ha disputado desde su debut en 2006 (habiendo marcado en cinco de ellas):
- Alemania 2006: 1 gol
- Sudáfrica 2010: 0 goles
- Brasil 2014: 4 goles
- Rusia 2018: 1 gol
- Catar 2022: 7 goles
- Mundial 2026: 6 goles (hasta el momento)
En la presente edición, el atacante del Inter Miami ha firmado actuaciones memorables, repartiendo sus seis dianas mediante un hat-trick ante Argelia, un doblete frente a Austria en la segunda jornada y un golazo de falta directa contra Jordania.
Mbappé: una efectividad demoledora a ritmo de récord
La amenaza para el récord de Messi es gigante. Con tan solo tres Mundiales en su trayectoria, Kylian Mbappé ya acumula la impresionante cifra de 18 goles, situándose a tan solo un tanto del argentino. El delantero del Real Madrid exhibe un promedio anotador letal en la gran cita del fútbol:
- Rusia 2018: 4 goles
- Catar 2022: 8 goles
- Mundial 2026: 6 goles (hasta el momento)
En este campeonato, el ariete galo ha castigado a sus rivales a base de dobletes, perforando por partida doble las porterías de Senegal, Irak y, más recientemente, Suecia.
Así está el Top 10 histórico de los Mundiales
El espectacular rendimiento de ambos futbolistas los ha colocado ya por encima de las grandes leyendas del fútbol mundial, superando el histórico récord de 16 goles que ostentaba el alemán Miroslav Klose.
|Puesto
|Jugador
|Selección
|Goles Totales
|1°
|Lionel Messi
|Argentina
|19
|2°
|Kylian Mbappé
|Francia
|18
|3°
|Miroslav Klose
|Alemania
|16
|4°
|Ronaldo Nazário
|Brasil
|15
|5°
|Gerd Müller
|Alemania
|14
|6°
|Just Fontaine
|Francia
|13
|7°
|Pelé
|Brasil
|12
|8°
|Harry Kane
|Inglaterra
|11
|9°
|Jürgen Klinsmann
|Alemania
|11
|10°
|Sándor Kocsis
|Hungría
|11
Nota destacada: El delantero inglés Harry Kane también ha hecho historia en este torneo al sumar tres tantos (para llegar a un total de 11 en Mundiales), superando de manera definitiva a Gary Lineker como el máximo goleador de la selección inglesa en la historia de la competición.