El astro argentino lidera la clasificación histórica con 19 goles, pero el delantero francés ya acecha con 18 tantos tras su doblete ante Suecia. Ambos comandan la tabla de artilleros de la presente edición con seis dianas cada uno.

La Copa del Mundo de 2026 está siendo el escenario de una de las rivalidades más espectaculares en la historia del deporte. Lionel Messi y Kylian Mbappé han emprendido una carrera frenética y directa por ver quién de los dos termina el torneo como el máximo goleador histórico de los Mundiales, una posición de privilegio que actualmente ostenta el capitán argentino, pero con un margen mínimo sobre la estrella francesa.

Ambas estrellas no solo miran al pasado y a los libros de historia, sino que dominan el presente de manera absoluta, liderando la tabla de goleadores de este Mundial con seis tantos cada uno.

Messi y su regularidad en seis ediciones

Lionel Messi se mantiene en la cima con 19 goles totales, una cifra que ha distribuido a lo largo de las seis Copas del Mundo que ha disputado desde su debut en 2006 (habiendo marcado en cinco de ellas):

Alemania 2006: 1 gol

1 gol Sudáfrica 2010: 0 goles

0 goles Brasil 2014: 4 goles

4 goles Rusia 2018: 1 gol

1 gol Catar 2022: 7 goles

7 goles Mundial 2026: 6 goles (hasta el momento)

En la presente edición, el atacante del Inter Miami ha firmado actuaciones memorables, repartiendo sus seis dianas mediante un hat-trick ante Argelia, un doblete frente a Austria en la segunda jornada y un golazo de falta directa contra Jordania.

Mbappé: una efectividad demoledora a ritmo de récord

La amenaza para el récord de Messi es gigante. Con tan solo tres Mundiales en su trayectoria, Kylian Mbappé ya acumula la impresionante cifra de 18 goles, situándose a tan solo un tanto del argentino. El delantero del Real Madrid exhibe un promedio anotador letal en la gran cita del fútbol:

Rusia 2018: 4 goles

4 goles Catar 2022: 8 goles

8 goles Mundial 2026: 6 goles (hasta el momento)

En este campeonato, el ariete galo ha castigado a sus rivales a base de dobletes, perforando por partida doble las porterías de Senegal, Irak y, más recientemente, Suecia.

Así está el Top 10 histórico de los Mundiales

El espectacular rendimiento de ambos futbolistas los ha colocado ya por encima de las grandes leyendas del fútbol mundial, superando el histórico récord de 16 goles que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

Puesto Jugador Selección Goles Totales 1° Lionel Messi Argentina 19 2° Kylian Mbappé Francia 18 3° Miroslav Klose Alemania 16 4° Ronaldo Nazário Brasil 15 5° Gerd Müller Alemania 14 6° Just Fontaine Francia 13 7° Pelé Brasil 12 8° Harry Kane Inglaterra 11 9° Jürgen Klinsmann Alemania 11 10° Sándor Kocsis Hungría 11