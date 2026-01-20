Salto de alarmas en la casa de Guadalix de la Sierra. A escasos minutos de arrancar la gala de este martes 20 de enero de 2026, la organización de ‘GH DÚO’ ha lanzado un comunicado urgente informando del abandono inmediato de Antonio Canales.

La noticia llega en un momento delicado para el reality de Telecinco, que lucha por asentar sus datos de audiencia en esta nueva apuesta para las noches de los martes.

El comunicado oficial del programa

A través de sus redes sociales, el programa ha sido breve pero tajante para evitar especulaciones sobre posibles sanciones:

«Lamentamos comunicar que Antonio Canales ha finalizado su participación en el concurso por causa de fuerza mayor ajena al programa. Le enviamos todo nuestro cariño y apoyo».

Con estas palabras, la dirección descarta una expulsión disciplinaria y apunta a un problema personal o familiar grave, manteniendo el hermetismo habitual que el formato aplica en situaciones de esta índole para proteger la privacidad del concursante.

Incertidumbre dentro de la casa

La reacción de los compañeros no se ha hecho esperar. Tras recibir la noticia por boca de ‘El Súper’, los habitantes de la casa de Tres Cantos han mostrado su desconcierto al ver que el bailaor ni siquiera ha podido despedirse.

1. Salud confirmada: La organización ha aclarado que Antonio Canales se encuentra bien de salud, por lo que el motivo clínico personal quedaría descartado.

2. Puerta abierta: El comunicado finaliza con un «La casa de GH DÚO siempre estará abierta para él», dejando la posibilidad de un regreso si la situación que le ha obligado a salir se soluciona pronto.

El historial de Canales en los realities

No es la primera vez que el paso de Antonio Canales por un programa de convivencia es breve o accidentado. Ya en ‘Supervivientes 2021’, su estancia en Honduras estuvo marcada por la polémica tras negar su relación con Fidel Albiac, lo que le convirtió en el primer expulsado por la audiencia. Su salida de ‘GH DÚO’ trunca ahora su oportunidad de redención en los formatos de telerrealidad.