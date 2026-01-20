En una decisión sin precedentes por su extensión, Adif ha ordenado este martes 20 de enero de 2026 reducir drásticamente la velocidad en la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona. El gestor de infraestructuras ha limitado la circulación a 160 km/h en un tramo de casi 150 kilómetros (un 25% del total del trayecto), tras meses de advertencias por parte de los maquinistas sobre el mal estado de las vías.

La medida llega solo 48 horas después de la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba), elevando la tensión política y la desconfianza de los usuarios en la red de alta velocidad española.

Tramos afectados y retrasos previstos

La restricción de velocidad afecta al corredor noreste en puntos clave donde los conductores han reportado «baches» y vibraciones intensas:

• Zona crítica: Entre Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza).

• Túnel de Ariza: Limitación específica en el punto kilométrico 187 (Zaragoza).

• Impacto en el viaje: Aunque no se ha cuantificado el retraso exacto, la reducción de 300 km/h a 160 km/h supondrá una demora significativa en todos los servicios de Renfe (AVE y Avlo), Ouigo e Iryo.

¿Por qué ahora? El factor Adamuz

Aunque el sindicato de maquinistas SEMAF llevaba alertando desde agosto de 2025 sobre el deterioro de las vías por el mayor peso de los trenes, Adif había minusvalorado estas quejas hasta hoy.

1. Seguridad preventiva: Tras las 42 muertes en Córdoba, Adif ha decidido aplicar protocolos de seguridad estrictos para evitar cualquier riesgo de descarrilamiento por fallos en la soldadura o nivelación de la vía.

2. Revisión nocturna: Equipos de mantenimiento inspeccionarán el tramo esta misma noche. Si no se detectan fallos estructurales graves, la velocidad podría restablecerse a 300 km/h mañana miércoles.

Tormenta política contra el Ministerio

La oposición ha reaccionado con dureza ante lo que consideran una falta de previsión del ministro Óscar Puente:

• Partido Popular: Juan Bravo exige explicaciones ante una medida que contradice la promesa del Gobierno de elevar la velocidad del AVE a 350 km/h. «Los ciudadanos necesitan decisiones coherentes», ha señalado.

• Podemos: Pablo Fernández advierte que este tipo de decisiones generan una «enorme desconfianza» en el sistema ferroviario nacional.