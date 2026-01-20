La red ferroviaria española vive su jornada más negra. Apenas 48 horas después de la catástrofe de Adamuz, un nuevo accidente ha sacudido este martes 20 de enero de 2026 a Cataluña. Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), causando la muerte del maquinista y dejando al menos veinte personas heridas, de las cuales entre cuatro y seis se encuentran en estado grave.

El siniestro se produjo pasadas las 21:00 horas cuando el convoy, que circulaba en dirección Manresa, impactó contra los escombros de un muro de contención que se había desplomado sobre las vías debido al fuerte temporal que azota la región. Casi simultáneamente, Adif informaba de un segundo descarrilamiento de otro tren de Rodalies entre Blanes y Maçanet tras chocar con una roca, aunque en este caso los diez pasajeros resultaron ilesos y fueron evacuados con éxito.

Emergencia en la R4 y estado de los heridos

El accidente en Gelida ha obligado a un despliegue masivo de Bomberos de la Generalitat, Mossos d’Esquadra y dotaciones del SEM.

• Víctima mortal: Se ha confirmado el fallecimiento del maquinista en el lugar del accidente.

• Heridos graves: Entre 4 y 6 pasajeros presentan lesiones de gravedad y han sido trasladados a centros hospitalarios de Barcelona y alrededores.

• Investigación: Los Mossos d’Esquadra han acordonado la zona y piden a la población no acercarse al lugar para facilitar las tareas de rescate en un terreno complicado por el barro y las lluvias.

Salvador Illa sigue el accidente desde el hospital

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está monitorizando la situación desde el Hospital Vall d’Hebron, donde ingresó el pasado sábado. Illa, que acaba de pasar de la UCI a planta tras ser tratado de una osteomielitis púbica (una inflamación infecciosa que le causó pérdida de fuerza en las piernas), mantiene contacto constante con las conselleras de Territorio, Interior y Salud, desplazadas al punto del descarrilamiento.

Caos ferroviario en Cataluña

La situación de la red de Rodalies es crítica este martes:

1. Línea R4: Circulación interrumpida entre Sant Sadurní y Martorell por el accidente mortal de Gelida.

2. Línea R1/RG1: Corte total entre Blanes y Maçanet-Massanes por la salida de eje de un tren tras un desprendimiento de rocas.

3. Causas: El temporal de lluvia y viento está provocando múltiples desprendimientos en las infraestructuras, lo que ha puesto en alerta máxima a Adif y la Generalitat.