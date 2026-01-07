Tras la histórica captura de Nicolás Maduro, el nombre de Delcy Rodríguez ha pasado de la sombra del chavismo a la primera línea del tablero geopolítico mundial. Nombrada presidenta interina con el beneplácito de la administración Trump, la hasta ahora vicepresidenta ejecutiva asume el mando de una Venezuela fragmentada y bajo vigilancia internacional. Pero, ¿quién es realmente la mujer que ha pasado de ser la mano derecha de Maduro a interlocutora de la Casa Blanca?

La marca de la venganza: el legado de «Los Rodríguez»

Nacida en Caracas en mayo de 1969, la vida de Delcy Eloína Rodríguez Gómez está indisolublemente ligada a la tragedia de su padre, Jorge Antonio Rodríguez. Fundador de la Liga Socialista, murió torturado bajo custodia policial en 1976 tras ser acusado del secuestro de un empresario estadounidense. Según cuentan sus allegados, su madre instigó en Delcy y en su hermano Jorge la misión de «conquistar el poder y vengar a su padre».

Junto a su hermano Jorge Rodríguez (actual presidente de la Asamblea Nacional), forma el binomio apodado como «Los Rodríguez», el núcleo duro que ha sostenido el andamiaje político de Maduro durante años. Mientras Jorge se especializó en psiquiatría, Delcy se formó como abogada en Venezuela y amplió estudios en Francia y Reino Unido, especializándose en derecho laboral y ciencias políticas.

El «Delcygate» y su estrecha conexión con España

Para el público español, Delcy Rodríguez es tristemente célebre por el «Delcygate». En enero de 2020, protagonizó un encuentro secreto en el aeropuerto de Barajas con el entonces ministro José Luis Ábalos (hoy encarcelado en Soto del Real), a pesar de tener prohibida la entrada en suelo europeo.

Esa conexión española se extiende al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Su amistad es tan estrecha que se ha documentado a la política despidiéndose de él con un afectuoso «Ciao, mi príncipe». Sin embargo, esta relación está hoy bajo la lupa de Washington: Zapatero figura en una lista de 64 personas investigadas en Estados Unidos por sus presuntos vínculos y gestiones con la cúpula chavista.

Vida privada: entre un actor de telenovelas y un magnate libanés

A pesar de su imagen de hierro, la vida sentimental de Delcy ha ocupado páginas en la prensa social:

Fernando Carrillo: Mantuvo un romance con el famoso galán de la telenovela Abigail. El actor siempre la ha defendido como una mujer «brillante y protectora».

Mantuvo un romance con el famoso galán de la telenovela Abigail. El actor siempre la ha defendido como una mujer «brillante y protectora». Yussef Abou Nassif: Su pareja actual es un empresario de ascendencia libanesa cuya fortuna se estima en 500 millones de dólares. Abou Nassif, que acompañó a Delcy en el polémico vuelo a Barajas, ha visto cómo sus empresas de construcción e inmobiliarias crecían exponencialmente gracias a su cercanía al poder.

El reto de la «presidenta interina»

A sus 56 años, Delcy Rodríguez afronta su papel más difícil. Washington la mantiene con una «correa corta», exigiéndole resultados inmediatos contra el narcotráfico y la expulsión de agentes iraníes y cubanos. Su supervivencia política depende ahora de su capacidad para transitar de la lealtad absoluta al chavismo a una colaboración pragmática con el gobierno de Donald Trump.