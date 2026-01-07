

La Asociación de Vecinos (AAVV) del Príncipe Felipe ha vuelto a denunciar los problemas de inundaciones que sufre la barriada y ha rechazado la versión ofrecida por la empresa municipal Aguas de Ceuta Empresa Municipal S.A. (Acemsa), que desvinculó estos episodios de las obras que se ejecutan en la zona. Según ha informado el periódico El Pueblo de Ceuta, el presidente de la entidad vecinal, Ahmed Soltani, sostiene que las anegaciones comenzaron con el inicio de los trabajos y se repiten cada vez que llueve.

De acuerdo con la información publicada por El Pueblo de Ceuta, Acemsa atribuyó las inundaciones registradas el pasado fin de semana a un episodio de lluvias extraordinarias, que habría superado los 250 litros por metro cuadrado en un corto periodo de tiempo. No obstante, Soltani considera que esta explicación no se corresponde con la realidad y asegura que los problemas se arrastran desde marzo del año pasado, coincidiendo con el inicio de la obra de rehabilitación.

El presidente de la AAVV afirma, según recoge El Pueblo de Ceuta, que algunas de las calles afectadas ya habían sido intervenidas con anterioridad y, pese a ello, volvieron a quedar inundadas, impidiendo el acceso de los vecinos a sus viviendas y el paso de vehículos. “Cada vez que llueve ocurre lo mismo”, señala.

La información publicada por el diario ceutí también recoge el malestar de Soltani por la respuesta de la empresa municipal, a la que reprocha no haber contactado previamente con la asociación vecinal para analizar la situación. Además, asegura que trabajadores de la propia obra le trasladaron que los trabajos no se estaban ejecutando correctamente y que, en ocasiones, se limitaban a cubrir zanjas sin corregir los problemas detectados.

A estos episodios se suman, siempre según El Pueblo de Ceuta, cortes frecuentes de suministro eléctrico y de agua que los vecinos vienen padeciendo desde la pasada primavera. Soltani denuncia que estas interrupciones pueden prolongarse durante varias horas y que, en el caso de la electricidad, se deben a daños en cableado subterráneo durante las excavaciones, lo que podría provocar averías en electrodomésticos.

En relación con la red de abastecimiento, el presidente vecinal critica que las reparaciones se realicen de forma parcial, sin sustituir tramos completos de tuberías antiguas, algunas de ellas todavía de uralita, lo que provoca que las incidencias se repitan con frecuencia.

Por último, Soltani apunta a la Consejería de Fomento como responsable última de la situación y recuerda que el consejero Alejandro Ramírez le prometió una reunión con el director de la obra una vez concluyan las fiestas navideñas. Mientras tanto, el descontento vecinal continúa en aumento y no se descartan movilizaciones si no se adoptan medidas que solucionen los problemas.