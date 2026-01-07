El año 2026 arranca con un claro escenario preelectoral en el ámbito local, mientras permanece en el aire la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre un posible adelanto electoral a nivel nacional. A poco más de un año de las elecciones municipales previstas para mayo de 2027, los últimos estudios demoscópicos apuntan a una consolidación del Partido Popular y a un ascenso de Vox que podría convertirlo en la segunda fuerza política en Ceuta.

Así lo reflejan dos encuestas elaboradas por la empresa SYM Consulting y publicadas a lo largo de 2025, separadas por un intervalo de seis meses. En el primer sondeo, difundido en febrero, el PP ya se situaba como la opción preferida por los ceutíes, con una estimación de entre 8 y 9 escaños y un 32,1% de los votos. Vox y PSOE aparecían entonces empatados, ambos con seis representantes, mientras que el MDyC obtenía entre 2 y 3 diputados y Ceuta Ya! mantenía sus dos escaños. Este estudio se basó en 713 entrevistas telefónicas y contaba con un margen de error del ±3,7%.

La segunda encuesta, realizada en noviembre, introduce variaciones relevantes. El Partido Popular incrementa su respaldo hasta el 36,2% de los votos, lo que se traduciría en 10 diputados. Vox se mantiene estable en porcentaje, con un 24,3%, pero podría alcanzar entre 6 y 7 escaños, lo que le permitiría superar al PSOE. Los socialistas serían los principales damnificados del semestre, al perder más de cinco puntos en intención de voto, pasando del 21,9% al 16% y cayendo hasta los cuatro representantes.

Por su parte, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía mejora sus resultados y alcanzaría tres diputados con un 12,6% de los apoyos. Ceuta Ya! experimenta un ligero retroceso, al bajar del 7,3% al 6,8%, lo que pone en riesgo su segundo escaño. Esta segunda muestra amplió ligeramente el número de encuestados, hasta 721 personas, y redujo el margen de error al ±3,6%.

En conjunto, los datos reflejan una estabilidad del PP sin signos de desgaste, un Vox que podría igualar su mejor resultado histórico y un PSOE en retroceso, mientras que las formaciones localistas mantienen una posición similar. La confirmación definitiva de este escenario llegará en las urnas, en mayo de 2027.