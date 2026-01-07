La relación de colaboración entre el Gobierno central y la Ciudad Autónoma de Ceuta, iniciada en 2021 durante la crisis migratoria y liderada por el presidente Juan Vivas, se mantiene sólida y activa. Ni las críticas de otros partidos ni la vigilancia de la dirección nacional del PP han debilitado los lazos entre la Moncloa y el Palacio Autonómico.

Un ejemplo de este vínculo son las múltiples visitas de responsables ministeriales a lo largo de 2025. Este año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Ceuta por cuarta vez para inaugurar el nuevo edificio de la Estación Marítima. Durante la ceremonia, Sánchez destacó la colaboración del presidente ceutí: “Gracias, presidente, querido Juan Jesús, por tus palabras y siempre por tu lealtad con el Gobierno de España desde que tengo el honor de presidirlo”.

El Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta ha sido uno de los principales ámbitos de cooperación. A comienzos de mes, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, visitó la ciudad para evaluar el avance del programa, que ya registra un 80% de actuaciones ejecutadas o en proceso. Vivas celebró los logros y señaló prioridades pendientes, como la revisión de bonificaciones empresariales, mejoras en sanidad y educación, la reducción de tarifas de transporte marítimo y aéreo, y la necesidad de una ley específica de urbanismo para Ceuta.

A lo largo del año, Ceuta también recibió a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en mayo durante las XIV Jornadas Jurídicas; a la secretaria de Estado de Turismo, Ana Muñoz, en febrero para anunciar obras en el Parque del Mediterráneo, la Muralla de El Hacho y el Baluarte de los Mallorquines; al secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en septiembre, para la conclusión de uno de los cables eléctricos que conectan la ciudad con la Península.

Vivas también realizó visitas institucionales a Madrid. En octubre se reunió con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, planteando la creación de un plan de inclusión social, la continuidad del apoyo estatal a menores migrantes no acompañados y la mejora del incentivo fiscal a la creación de empleo. El presidente ceutí destacó la receptividad mostrada por la ministra ante sus propuestas.

La agenda de 2025 confirma que Ceuta y Madrid mantienen una relación marcada por la cooperación y la coordinación, que continúa siendo un eje central de la gestión política de la ciudad.