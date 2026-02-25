Desde los cabecillas de la intentona hasta los militares que frenaron el golpe, estos son los nombres clave para comprender los archivos desclasificados por el Gobierno

La publicación de los 167 documentos secretos sobre el 23-F por parte del Gobierno de España permite reconstruir, con una precisión inédita, las maniobras de los actores que protagonizaron la jornada más crítica de la Transición. Mientras figuras como Antonio Tejero o el rey Juan Carlos I permanecen en el imaginario colectivo, los papeles ahora desclasificados rescatan el papel de mandos militares, agentes de inteligencia y civiles cuya intervención fue determinante para el éxito o el fracaso de la rebelión.

Esta es la guía fundamental de los protagonistas que aparecen en los informes del Ministerio del Interior, Defensa y el antiguo CESID:

Los cabecillas y condenados

• Antonio Tejero: El entonces teniente coronel de la Guardia Civil que asaltó el Congreso de los Diputados. Mantuvo secuestrados al Gobierno y a los diputados durante 18 horas. Fue el último de los condenados en abandonar la prisión tras cumplir quince años y nueve meses de condena.

• Jaime Milans del Bosch: Capitán general de la III Región Militar y uno de los cerebros del golpe. Fue quien impuso el estado de excepción en Valencia y sacó los tanques a la calle. Fallecido en 1997, fue enterrado en el Alcázar de Toledo.

• Alfonso Armada: General de división designado por los conspiradores para asumir la presidencia del Gobierno tras el golpe. Su implicación se conoció cinco días después de la intentona. Fue indultado en 1988 por razones de salud.

• Ricardo Pardo Zancada: Comandante de infantería que se sumó a la ocupación del Congreso con 113 hombres de la Policía Militar en la madrugada del día 24. Participó activamente en la redacción del manifiesto de Tejero.

• Juan García Carrés: El único civil de los 30 inculpados. Antiguo dirigente de los sindicatos verticales del franquismo, participó en las reuniones donde se fraguó la conspiración meses antes del asalto.

La defensa de la legalidad constitucional

• Juan Carlos I: Jefe del Estado cuya intervención televisada a la 01:14 horas resultó definitiva. Con su uniforme de capitán general, desautorizó a los golpistas y ordenó la retirada de las tropas, provocando el colapso de la asonada.

• Sabino Fernández Campo: Secretario general de la Casa del Rey y pieza clave en la coordinación de las comunicaciones entre el Monarca y los mandos militares durante la noche del golpe.

• Adolfo Suárez: Presidente del Gobierno en funciones en el momento del asalto. Su imagen permaneciendo en su escaño mientras los subfusiles acribillaban el hemiciclo es uno de los iconos de la resistencia civil.

• Manuel Gutiérrez Mellado: Vicepresidente del Gobierno y teniente general. Se enfrentó físicamente a Tejero dentro del Congreso mientras se producían los disparos, siendo zarandeado por los guardias civiles.

• Francisco Laína: Director de la Seguridad del Estado. Ante el secuestro del Ejecutivo, presidió la comisión de subsecretarios que evitó el vacío de poder, actuando de facto como jefe del Gobierno esa noche.

• Guillermo Quintana Lacaci: Capitán general de la I Región Militar. Sus órdenes directas impidieron que la División Acorazada Brunete se movilizara en apoyo de los golpistas en Madrid. Fue asesinado por ETA en 1984.

Los servicios de inteligencia y seguridad

• José Luis Cortina: Comandante y jefe de la unidad de élite del CESID. A pesar de la aparición de informes que vinculan a miembros de su unidad con la trama, fue uno de los tres absueltos en el juicio posterior.

• José Ignacio San Martín: Jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete. Fue el encargado de distribuir las unidades militares que tomaron las instalaciones de RTVE en Prado del Rey.

• José Ignacio Aramburu Topete: Director general de la Guardia Civil. Acudió personalmente al Palacio de las Cortes para intentar convencer a Tejero de que se rindiera.

• José Sáenz de Santamaría: Inspector general de la Policía Nacional. Ordenó el cerco al Congreso y mantuvo un célebre enfrentamiento verbal con Milans del Bosch durante el proceso judicial.