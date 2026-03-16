La Feria de Fallas 2026 apuesta por el futuro con una novillada con picadores de la prestigiosa ganadería Fuente Ymbro

La Feria de Fallas 2026 continúa su curso este lunes 16 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Tras los primeros compases del ciclo, la jornada de hoy está dedicada a las jóvenes promesas del escalafón con una novillada con picadores que promete emociones fuertes debido al prestigio de los nombres anunciados y el juego de las reses.

A partir de las 17:00 horas, tres novilleros que vienen pisando fuerte se medirán en el coso de la calle Xàtiva para intentar abrir la anhelada Puerta Grande de la capital del Turia.

Cartel de hoy: Lunes, 16 de marzo

Novilleros: Juan Alberto Torrijos, Julio Méndez y Julio Norte.

Juan Alberto Torrijos, Julio Méndez y Julio Norte. Ganadería: Se lidiarán novillos de Fuente Ymbro , conocidos por su casta y exigencia.

Se lidiarán novillos de , conocidos por su casta y exigencia. Hora de inicio: 17:00 horas.

Próximos festejos destacados

Si tienes pensado acudir a la plaza en los días grandes de la fiesta, estos son los carteles que completan la feria: