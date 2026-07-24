OneToro retransmite en exclusiva desde la Plaza de Toros de Cuatro Caminos la tarde del viernes, con reses de Juan Manuel Criado para Roca Rey, Pablo Aguado y la alternativa de Tomás Bastos

La Feria de Santiago de Santander 2026 reúne de nuevo a las principales figuras del toreo en una de las citas imprescindibles del calendario taurino. Ante el interés de miles de aficionados que buscan estos días dónde ver por televisión los festejos del ciclo cántabro, la plataforma OneToro retransmitirá en exclusiva y en directo las corridas correspondientes a los días 23 y 24 de julio, llevando toda la actividad de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos a los hogares de los espectadores por tercer año consecutivo.

Dónde ver la Feria de Santander hoy por televisión

Para quienes se preguntan dónde ver la Feria de Santander por televisión hoy, viernes 24 de julio, OneToro ofrecerá en vivo y de forma exclusiva las retransmisiones de dos de las tardes más esperadas del abono. El canal especializado será la única vía para seguir en directo la actuación de los espadas anunciados en el coso cántabro durante estas fechas.

Cartel de hoy en la Feria de Santander: toros de Juan Manuel Criado para Roca Rey, Pablo Aguado y Tomás Bastos

Dentro de la programación y de los carteles de OneToro para la Feria de Santander de este viernes 24 de julio, se anuncia la lidia de toros pertenecientes a la ganadería de Juan Manuel Criado. El cartel está integrado por Roca Rey, Pablo Aguado y Tomás Bastos.

La presencia de Roca Rey vuelve a posicionar a la feria cántabra entre los escenarios destacados del verano taurino. El diestro peruano compartirá cartel con el toreo de inspiración de Pablo Aguado y con Tomás Bastos, quien tomará la alternativa en una jornada de singular relevancia para los aficionados.