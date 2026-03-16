La tensión salarial y los secretos médicos marcan el ritmo en la colonia: mientras Andrés recupera su libertad, Luz se enfrenta a una realidad médica desgarradora

La exitosa serie de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, continúa su imparable trayectoria superando ya las 520 entregas. Tras la resaca emocional de la boda entre Digna y Damián, la semana del 16 al 20 de marzo de 2026 llega cargada de revelaciones médicas, movimientos estratégicos en la casa cuna y una esperada reconciliación amorosa.

Aquí tienes el desglose de lo que ocurrirá en los capítulos 519 al 523.

Avance de capítulos: Semana del 16 al 20 de marzo

Capítulo 519 (Lunes, 16 de marzo)

La semana arranca con un diagnóstico demoledor que Miguel comunica a Luz, dejando a la doctora en una posición vulnerable. Por su parte, Gabriel muestra su lado más implacable al rechazar una propuesta de Digna, mientras que Andrés recibe una carta que podría cambiar su destino. En el terreno sentimental, Tasio y Paula hablan con honestidad sobre su beso.

Capítulo 520 (Martes, 17 de marzo)

Digna asume un papel de celestina e insta a Cloe a que no se rinda y luche por su relación con Marta. En la fábrica, el ambiente se caldea: Tasio se enfrenta a Gabriel exigiendo la equiparación salarial, un movimiento arriesgado que podría traer consecuencias. Además, Carmen y Claudia logran por fin su ansiada reconciliación.+1

Capítulo 521 (Miércoles, 18 de marzo)

La manipulación entra en juego. Beatriz utiliza sus artes con Gabriel para conseguir entrar en la casa cuna. En el plano personal, Andrés le da a Begoña la noticia que tanto esperaba: ya es un hombre soltero. Mientras tanto, Luz decide compartir un secreto con Nieves buscando un favor a cambio, y Gabriel comienza a chantajear a Pablo.

Capítulo 522 (Jueves, 19 de marzo)

Digna se convierte en el centro de atención al conceder una entrevista. Por otro lado, la desconfianza crece: a Salva no le gusta nada la presencia de Álvaro en la colonia. Andrés, aprovechando su nueva situación, sorprende a Valentina con una propuesta totalmente inesperada.

Capítulo 523 (Viernes, 20 de marzo)

El cierre de semana es explosivo. Gabriel estalla definitivamente contra Digna, evidenciando la ruptura total entre ellos. En la casa cuna, Beatriz se entrevista con Begoña y Claudia, mientras que Nieves le cuenta a Luz la cruda verdad sobre el doctor Giralt. El broche de oro lo ponen Cloe y Marta, quienes se dejan llevar compartiendo un íntimo momento que confirma su conexión.

Lo más destacado de la semana