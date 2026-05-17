Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián lidian toros de la ganadería de Fuente Ymbro en la Plaza de Madrid, en una jornada que ha colgado el cartel de «no hay billetes» y que se podrá seguir en directo

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este domingo, 17 de mayo, para acoger una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro 2026. El histórico ruedo de la capital, que celebra este ciclo en honor a San Isidro Labrador desde su origen en el año 1947, afronta una de las jornadas principales de su semana central con una enorme expectación. Más de 23.000 personas presenciarán en directo el festejo en las gradas del coso madrileño, en una tarde donde la taquilla oficial ya ha colgado el cartel de «no hay billetes» para sus localidades.

El cartel de toreros para hoy en la Feria de San Isidro

El cartel de este domingo, 17 de mayo, presenta una terna que combina legado, trayectoria de leyenda y los primeros retos ante la afición de Madrid. Los diestros encargados de trenzar el paseíllo en Las Ventas son Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián. Para la ocasión, se lidiará una corrida con toros pertenecientes a la ganadería de Fuente Ymbro. El festejo da continuidad a la programación oficial del abono tras la jornada celebrada en el día de ayer, en la que actuaron Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo.

La Feria de San Isidro 2026 se desarrolla en la emblemática plaza madrileña desde el pasado 8 de mayo y se extenderá hasta el próximo 14 de junio. A lo largo de este periodo, el ciclo taurino contempla la celebración de un total de 28 festejos, desglosados en 23 corridas de toros, dos festejos de rejones y tres novilladas con picadores. Se calcula que durante los meses de mayo y junio cerca de medio millón de personas acudirán a presenciar esta feria, consolidada como una de las más importantes de España y la de mayor número de festejos en la ciudad.

El calendario de las próximas corridas de toros y festejos programados en Madrid de forma cronológica incluye los siguientes días señalados:

Martes 12: Novillos de la ganadería de Montealto para los novilleros Tomás Bastos, Martín Morilla y Álvaro Serrano.

Miércoles 13: Toros de Partido de Resina para los diestros Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo.

Jueves 14: Toros de El Parralejo para la terna compuesta por Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.

Viernes 15: Toros de Toros El Torero para Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián.

Sábado 16: Toros de La Quinta para El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde, quien confirma la alternativa.

Domingo 17: Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.

Horario y precios de las entradas para Las Ventas

La corrida de toros de este domingo comenzará a las 19:00 horas, cumpliendo con el horario habitual establecido para los festejos de abono durante los días de este ciclo en la capital. Los aficionados al arte del toreo que busquen asistir a las jornadas de la feria disponen de entradas con una horquilla de precios que oscila desde los 20 euros, correspondientes a las localidades más baratas, hasta los 400 euros establecidos para los puestos más privilegiados del coso, siempre que se adquieran antes de que se agoten en taquilla, tal y como ya sucedió con las entradas del 8 y 9 de mayo.

Dónde ver la corrida de toros por televisión y online

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Para aquellos espectadores que no puedan asistir en primera fila a la Plaza de Madrid, el espectáculo de la Feria de San Isidro se podrá seguir en directo y de forma íntegra a través de la televisión. La retransmisión oficial de los festejos este año 2026 corre a cargo de TLMad, la plataforma de Telemadrid. La señal en directo estará accesible tanto en sus canales de emisión como en sus aplicaciones móviles oficiales. Este espacio televisivo ofrecerá la retransmisión completa de la jornada y, de manera adicional, cada corrida de toros podrá volver a visualizarse bajo demanda durante un periodo de siete días posteriores a su emisión en directo.