El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde, que confirma alternativa, lidian astados de La Quinta ante una plaza que ha colgado el cartel de «no hay billetes» en la capital.

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este sábado 16 de mayo para acoger una nueva cita de la temporada taurina. El histórico ruedo madrileño celebra una de las jornadas principales de la Feria de San Isidro 2026, el ciclo taurino que es motivo de fiesta en la capital durante todo el mes y que se desarrolla en la emblemática plaza desde el pasado 8 de mayo hasta el próximo 14 de junio.

La expectación para el festejo de esta tarde es máxima. Más de 23.000 personas presenciarán en directo el hacer de los tres espadas acartelados en una jornada que ya ha colgado el cartel de «no hay billetes». El ciclo de San Isidro se consolida como una de las ferias más importantes de nuestro país; de hecho, se calcula que durante los meses de mayo y junio medio millón de personas se sumarán a este evento de gran prestigio y popularidad, que constituye la feria con mayor número de festejos de la ciudad desde su origen en 1947 en honor a San Isidro Labrador.

Cartel de toreros y ganadería para hoy en Madrid

El cartel para hoy, sábado 16 de mayo, combina el peso de una trayectoria de leyenda con el legado y la ilusión de los primeros retos en una plaza de la responsabilidad de Las Ventas. La corrida de toros de esta tarde contará con astados de la ganadería de La Quinta.

La terna encargada de lidiar los ejemplares de este hierro está compuesta por los siguientes diestros:

El Cid

Álvaro Lorenzo

Manuel Diosleguarde, quien además confirma alternativa en el coso de la calle Alcalá durante este festejo.

La cita de hoy toma el relevo de la jornada de ayer, que resultó tan prometedora como la que protagonizaron Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián. Las Ventas vuelve a medir así el pulso de una temporada que comienza ya una de sus semanas centrales dentro de un ciclo que abarca 28 festejos totales, desglosados en 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores.

Horario de la corrida y precios de las entradas

El festejo taurino comenzará a las 19:00 horas, el horario habitual estipulado para las corridas del abono durante estos días del ciclo madrileño.

Para los aficionados que busquen tener acceso a los diferentes festejos programados en el abono, la plaza tiene a su disposición localidades con precios que oscilan entre los 20 euros, correspondientes a las entradas más baratas, hasta los 400 euros para los puestos más privilegiados. El acceso a las mismas requiere que los espectadores permanezcan atentos para adquirir sus boletos antes de que se agoten en las taquillas de la plaza, tal y como ya ocurrió previamente en las jornadas del 8 y del 9 de mayo.

Dónde ver la Feria de San Isidro en televisión y online

Los aficionados que no puedan seguir el espectáculo taurino desde la primera fila del tendido tienen la opción de ver el directo de la Feria de San Isidro a través de los medios audiovisuales oficiales. La retransmisión íntegra de la corrida de Las Ventas corre a cargo de TLMad, la plataforma de Telemadrid encargada de televisar los festejos este año 2026.

La emisión en directo estará disponible tanto en sus canales de televisión como en sus aplicaciones móviles y plataformas online. Adicionalmente, el espacio de TLMad permitirá a los usuarios acceder al contenido bajo demanda, por lo que cada corrida de toros podrá verse de manera diferida durante los siete días posteriores a su emisión original.

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Próximas corridas de toros en la Feria de San Isidro

Tras el festejo de este sábado 16 de mayo, el ciclo de San Isidro continuará con las siguientes combinaciones de toreros y ganaderías en las próximas fechas programadas en el abono de Madrid:

Domingo 17 de mayo: Toros de Fuente Ymbro para los diestros Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.

Martes 19 de mayo: Novillos pertenecientes a la ganadería de Fuente Ymbro para Pedro Luis, Mario Vilau y Julio Norte.

Miércoles 20 de mayo: Toros de Saltillo para la terna compuesta por José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla.

Jueves 21 de mayo: Toros de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Viernes 22 de mayo: Toros de la ganadería de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo.