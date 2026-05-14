Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda protagonizan este jueves, 14 de mayo, una de las tardes más esperadas de la feria madrileña con toros de la ganadería de El Parralejo

La Plaza de Toros de Las Ventas afronta este jueves, 14 de mayo, una de las citas clave de la Feria de San Isidro 2026. En el marco de un ciclo que se extiende desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio, el coso madrileño volverá a lucir sus mejores galas con un cartel que ha logrado colgar el aviso de «no hay billetes» para sus categorías principales. La expectación es máxima para presenciar una terna que combina veteranía y proyección ante un ruedo que espera recibir a más de 23.000 personas en la jornada de hoy.

Cartel de toreros y ganadería para hoy

La corrida de abono de este jueves contará con la presencia de tres figuras de relevancia en el escalafón taurino. Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda serán los encargados de lidiar las reses de la ganadería de El Parralejo. El festejo promete mantener el alto nivel mostrado en jornadas previas de la feria, reuniendo el legado de trayectorias consolidadas con la ilusión de los profesionales que afrontan el reto de la primera plaza del mundo.

El evento dará comienzo a las 19:00 horas, cumpliendo con el horario habitual establecido para los festejos de este ciclo isidril. La importancia de esta tarde radica no solo en los nombres propios que componen la terna, sino en la consolidación de una feria que prevé atraer a medio millón de espectadores entre los meses de mayo y junio a través de sus 28 festejos programados.

Cómo ver la corrida por televisión y online

Para aquellos aficionados que no puedan desplazarse hasta la monumental madrileña, la jornada podrá seguirse de forma íntegra a través de los medios audiovisuales. La plataforma TLMad, perteneciente a Telemadrid, es la encargada de la retransmisión de los festejos en este 2026. La señal estará disponible tanto en sus canales habituales como en sus aplicaciones oficiales para dispositivos móviles, permitiendo el acceso online a la feria.