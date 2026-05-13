La Plaza de Toros de Las Ventas abre de nuevo sus puertas este miércoles 13 de mayo en el marco de la Feria de San Isidro 2026, el ciclo taurino más emblemático de España que cada año convierte a Madrid en la capital mundial del toreo.

Hoy, los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de un cartel lleno de emoción y tradición, con toros de Partido de Resina y la terna compuesta por Antonio Ferrera, Calita y Jesús Enrique Colombo. La jornada promete ser tan intensa como las previas, con toreros que combinan experiencia, arte y juventud, capaces de poner al público en pie y hacer vibrar a la monumental madrileña.

Horario y desarrollo de la corrida

El festejo comenzará a las 19:00 horas, siguiendo la dinámica habitual de las corridas del abono de la Feria de San Isidro. Se espera un lleno absoluto, con más de 23.000 espectadores y numerosas localidades ya colgadas con el cartel de «no hay billetes».

Durante la Feria de San Isidro 2026, que se celebra del 8 de mayo al 14 de junio, se desarrollarán 28 festejos, incluyendo 23 corridas de toros, 2 de rejones y 3 novilladas con picadores. Cada jornada ofrece una experiencia única, donde tradición y espectáculo se unen en la cátedra del toreo en Las Ventas.

Dónde ver la corrida en TV y online

Para quienes no puedan acudir a la plaza, la emisión en directo estará disponible a través de TLMad, la plataforma de Telemadrid. La transmisión se podrá seguir tanto por los canales de TDT como en las apps oficiales, ofreciendo la corrida completa con comentarios, planos de detalle y análisis en tiempo real. Además, cada festejo podrá verse bajo demanda durante siete días después de su emisión, permitiendo disfrutar de los mejores momentos de la jornada desde cualquier dispositivo.

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Próximas corridas destacadas en Las Ventas

Jueves 14 de mayo: Toros de El Parralejo para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.

Toros de El Parralejo para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda. Viernes 15 de mayo: Toros de Toros El Torero para Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián.

Toros de Toros El Torero para Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián. Sábado 16 de mayo: Toros de La Quinta para El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde, quien confirma alternativa.

Toros de La Quinta para El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde, quien confirma alternativa. Domingo 17 de mayo: Toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.

Entradas y precios

Las entradas para la Feria de San Isidro 2026 oscilan entre 20 y 250 euros, dependiendo de la ubicación en la plaza. Se recomienda adquirir los boletos con antelación, ya que algunas jornadas, como la de hoy, suelen agotarse rápidamente.