La Feria de San Isidro 2026 alcanza este viernes, 15 de mayo, una de sus citas más significativas del calendario. Coincidiendo con la festividad del patrón de la capital, la plaza de toros de Las Ventas acoge un festejo de gran calado simbólico que reunirá a tres diestros de conceptos diferenciados: Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián. La terna se enfrentará a reses de la emblemática ganadería de El Torero a partir de las 19:00 horas, en una tarde en la que se espera que el coso madrileño vuelva a registrar una entrada multitudinaria.

Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián: veteranía y triunfo

El cartel del 15 de mayo destaca por una combinación de sobriedad, capacidad de superación y éxito reciente en Madrid. Abre la tarde el riojano Diego Urdiales, figura respetada por la afición más clásica gracias a su concepto puro y natural del toreo. Natural de Arnedo, Urdiales es un referente en plazas de máxima categoría como Bilbao o Sevilla, donde su temple ha consolidado una trayectoria ajena a los atajos.

Le sigue en el orden de lidia Fortes, diestro malagueño que llega tras una temporada de regularidad tras obtener trofeos en cosos como Pamplona, Santander o Valladolid. El torero, formado en la escuela de su tierra y doctorado en Bilbao en 2011, regresa a una plaza que ha marcado su carrera con actuaciones destacadas y percances de extrema gravedad, demostrando una notable capacidad para reintegrarse en los ciclos de mayor relevancia.

Cierra la terna Fernando Adrián, uno de los nombres con mayor proyección en la actualidad tras haber logrado abrir la Puerta Grande de Las Ventas. El diestro de Torrejón de Ardoz ha logrado consolidarse como un torero con gran tirón entre la afición madrileña gracias a un estilo firme y directo que le ha permitido imponerse en las citas de mayor responsabilidad.

Ganadería y canales de retransmisión

Para esta séptima corrida del ciclo isidril, se han reseñado ejemplares de la ganadería de El Torero, hierro fundado por Salvador Domecq y vinculado al encaste homónimo. Esta vacada es una de las referencias históricas del campo bravo español, cuya lidia supone un examen de rigor para la terna en la jornada central de la feria.

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La expectación es máxima tras el lleno absoluto registrado en la jornada previa con el cartel de Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.