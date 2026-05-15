La Feria de San Isidro 2026 continúa este sábado 16 de mayo con una de las corridas más esperadas en la Plaza de Toros de Las Ventas. El cartel estará formado por El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde, que confirmará alternativa en Madrid, con toros de La Quinta.

El festejo comenzará a las 19:00 horas en Las Ventas, en una tarde marcada por el interés que despierta la ganadería de La Quinta, de procedencia Buendía y encaste Santa Coloma, muy seguida por los aficionados al toro encastado.

El Cid regresa a una plaza clave en su trayectoria, donde ha firmado algunas de sus tardes más recordadas. Junto a él estará Álvaro Lorenzo, ya asentado en las grandes ferias y con triunfos importantes en Madrid. Manuel Diosleguarde, por su parte, afronta una cita decisiva con su confirmación de alternativa en Las Ventas.

La corrida podrá verse en directo por Telemadrid, que esta temporada emite los festejos de la Feria de San Isidro. También estará disponible online a través de la web y la app de TLMAD, accesible desde móviles, tabletas y televisores inteligentes.

Además, los abonados a televisión de pago podrán seguir la retransmisión en el dial 157 de Movistar Plus+ y en otros operadores como Orange TV, R o Telecable. Algunas corridas seleccionadas también se emiten en autonómicas como Aragón TV o Castilla-La Mancha Media.

La combinación de una ganadería exigente, el regreso de El Cid, la solvencia de Álvaro Lorenzo y el reto de Diosleguarde convierte esta corrida en una de las tardes destacadas del ciclo madrileño.