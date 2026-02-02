El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes 2 de febrero de 2026 con signo negativo, alejándose de los máximos históricos alcanzados recientemente. La bolsa española se ve arrastrada por una oleada de ventas global que tiene su origen en un desplome histórico de las materias primas, con el oro y la plata sufriendo caídas que no se veían en décadas.

El cambio de sentimiento en los mercados financieros es total: el optimismo de enero ha dado paso a una aversión al riesgo generalizada tras el terremoto provocado por la política monetaria en Estados Unidos.

Las causas del desplome: El «efecto Kevin Warsh»

El detonante de este correctivo bursátil ha sido la nominación por parte de Donald Trump de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed).

• Adiós a las rebajas de tipos: Los inversores han interpretado este nombramiento como una señal de que la Fed será mucho más «dura» (hawkish) de lo esperado. La posibilidad de ver rebajas agresivas de tipos en la segunda mitad de 2026 se ha desvanecido, lo que ha fortalecido al dólar y ha hundido a los activos que no devengan intereses, como los metales.

• Maremoto en las materias primas: Tras tocar máximos la semana pasada (con el oro superando los 5.500 $/onza), el metal precioso vivió el pasado viernes su peor caída desde 1983. Este lunes, el desplome continúa con caídas de doble dígito en algunos metales, arrastrando a las empresas mineras y energéticas del Ibex.

• Pánico en Asia: El cierre de los mercados asiáticos ha marcado el camino con caídas severas, especialmente en Corea del Sur (-5%) y China (-2%), ante el temor de que se pinchen burbujas de activos inflados durante el último año.

¿Qué esperar de la apertura en Wall Street?

Los futuros de Nueva York anticipan una apertura muy complicada. El Nasdaq es el más castigado, con una caída cercana al 2% en la preapertura, debido a que las altas tasas de interés penalizan las valoraciones de las grandes tecnológicas. La incertidumbre sobre la agresividad de la nueva administración Trump en materia de aranceles y su presión sobre la Fed mantienen a los inversores en modo de «toma de beneficios».

Situación de los mercados hoy

La situación actual de los parqués financieros refleja un cambio de ciclo marcado por la volatilidad extrema. El Ibex 35 ha comenzado la jornada con una corrección significativa, abandonando los niveles de máximos históricos que había conquistado recientemente. Esta caída del selectivo español no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una ola de desinversiones global que se ha iniciado en Asia —con desplomes de hasta el 5% en Corea del Sur— y que amenaza con golpear con fuerza a Wall Street en las próximas horas.

El epicentro de este terremoto se encuentra en el mercado de las materias primas, que encadena su segunda jornada de desplome consecutivo con pérdidas que, en algunos activos, alcanzan los dos dígitos. Este hundimiento ha disparado todas las alarmas de aversión al riesgo, provocando que los inversores huyan de la renta variable hacia activos más seguros o, simplemente, hacia la liquidez del dólar.

Por su parte, el sector tecnológico es el que más está sufriendo en la preapertura estadounidense. Los futuros del Nasdaq registran caídas cercanas al 2% debido a que el mercado ha recalibrado sus expectativas sobre la política monetaria. La convicción de que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés elevados durante más tiempo del previsto ha enfriado las esperanzas de una rebaja agresiva en el segundo semestre, penalizando directamente a las valoraciones de las grandes compañías del sector.