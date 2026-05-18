Las autoridades japonesas confirmaron este lunes la detención de dos ciudadanos estadounidenses acusados de irrumpir de manera ilegal en el recinto de los macacos del Zoológico y Jardín Botánico de la ciudad de Ichikawa. El objetivo del asalto era el mono «Punch», un joven primate que se convirtió en un fenómeno viral global a principios de año. El incidente obligó a suspender las actividades del parque y a desplegar un fuerte dispositivo de seguridad.

El suceso se registró a las 10:50 hora local del domingo (01:50 GMT). Según el comunicado emitido por el propio parque zoológico a través de su perfil oficial en la red social X, los servicios de seguridad del recinto lograron interceptar y retener a los dos individuos involucrados en el altercado hasta la llegada de las patrullas de la Policía local, a quienes les fueron entregados de forma inmediata.

Propaganda de criptomonedas y desorden público

La comisaría de la Policía de Ichikawa ha identificado formalmente a los sospechosos como Reed Junai Dayson, un estudiante universitario de 24 años, y Neil Jabari Duane. Ambos han sido acusados del delito de obstrucción a la actividad comercial mediante el uso de la fuerza. De acuerdo con los primeros reportes policiales, los dos detenidos han negado los cargos que se les imputan durante los interrogatorios preliminares.

La investigación apunta a que Dayson saltó las vallas de protección y se adentró en el área habitada por decenas de macacos portando un disfraz. Las autoridades sospechan que la intrusión tenía como finalidad realizar un acto publicitario temerario para promocionar un tipo de criptomoneda conocida popularmente como memecoin. Por su parte, Duane se encargó de documentar y grabar toda la escena en vídeo con el propósito de difundirla en plataformas digitales.

Como consecuencia directa del asalto, la dirección del zoológico se vio obligada a activar protocolos de contingencia, decretando el cierre inmediato de varias áreas de exhibición y la cancelación de un evento público masivo que estaba programada para esa misma jornada. Asimismo, el centro anunció un reforzamiento permanente de todas sus medidas de seguridad perimetral.

‘Punch’: de un rechazo materno al fenómeno de masas

El blanco de este altercado, el pequeño mono «Punch», es actualmente una de las mayores atracciones turísticas de la región. El macaco nació en julio de 2025 y tuvo que ser criado íntegramente por el personal del zoológico tras sufrir el rechazo biológico de su madre desde el nacimiento.

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Para mitigar el impacto del abandono, los cuidadores le facilitaron un peluche de orangután (adquirido en la cadena sueca IKEA) que el animal adoptó de inmediato como un sustituto materno. Las imágenes del bebé mono aferrado al muñeco conmovieron a millones de usuarios en redes sociales a nivel mundial, lo que supuso un efecto llamada que multiplicó exponencialmente el número de visitantes al zoológico de Ichikawa en los últimos meses. Las autoridades locales han expresado su rotunda condena ante este tipo de conductas que ponen en riesgo tanto la integridad de los animales como la seguridad de los visitantes.