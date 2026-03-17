La formación propone un modelo de «vigilancia continua»: demanda consejerías con competencias propias mientras rechaza firmar un pacto de estabilidad por cuatro años.

La negociación para la formación de gobierno en Castilla y León ha entrado en una fase de alta tensión. Según informa El País, Vox ha fijado sus «líneas rojas» para permitir la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, introduciendo una fórmula que complica los planes de estabilidad de Génova: el partido exige blindar su presencia en el Ejecutivo mediante carteras de peso, pero, al mismo tiempo, se niega a dar un aval de cuatro años a los populares.

Esta postura supone un desafío directo a la estrategia del PP, que buscaba un pacto cerrado y duradero para evitar sobresaltos a mitad de mandato. Vox, sin embargo, apuesta por un modelo de coalición «revisable», donde su apoyo se mantenga condicionado al cumplimiento estricto y diario de sus políticas.

Las condiciones de la negociación

El equipo negociador de Vox ha trasladado al PP que no aceptará un apoyo externo ni una «adhesión incondicional». Sus exigencias se resumen en tres puntos clave:

Participación ejecutiva blindada: Vox reclama consejerías con presupuesto y capacidad de gestión directa (especialmente en áreas como Agricultura, Empleo o Cultura) para visibilizar su acción de gobierno. Sin cheques en blanco: El partido rechaza firmar un acuerdo que les comprometa a apoyar todos los presupuestos o leyes de la legislatura. Se reservan el derecho a retirar su respaldo si consideran que el PP se desvía de los acuerdos programáticos. Vigilancia de pactos: Proponen una comisión de seguimiento que evalúe periódicamente el avance de las medidas pactadas, convirtiendo la legislatura en una negociación constante.

El dilema para Mañueco y Feijóo

Esta posición de Vox sitúa al Partido Popular en una encrucijada. Por un lado, necesitan los votos de la formación de Abascal para evitar una repetición electoral o un bloqueo institucional. Por otro, aceptar un gobierno «día a día» debilita la autoridad de Mañueco y proyecta una imagen de fragilidad que Alberto Núñez Feijóo querría evitar a nivel nacional.

Desde Génova ya se ha calificado esta pretensión como una «anomalía democrática», argumentando que un gobierno de coalición debe nacer con una vocación de estabilidad para generar confianza en los ciudadanos y en los mercados.

Un pulso con la mirada en las generales

Analistas políticos coinciden en que Vox está utilizando a Castilla y León como tablero de ajedrez para marcar territorio frente al PP. Al negarse a dar cuatro años de aval, mantienen el control sobre los tiempos políticos, pudiendo forzar crisis de gobierno cuando les convenga estratégicamente, especialmente si se acercan otras citas electorales de ámbito estatal.

Las próximas 48 horas serán decisivas para ver si el PP cede ante esta «libertad de movimientos» de Vox o si se mantiene firme en la exigencia de un pacto de legislatura sólido y cerrado.