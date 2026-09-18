El presidente de la AD Ceuta, Luhay Hamido, analizó en el programa Club Deportivo de Radiotelevisión Ceuta (RTVCE) las cifras económicas que sostendrán al club durante esta temporada en Segunda División. A pesar de situarse en la parte baja de la categoría en cuanto a masa salarial, la entidad muestra estabilidad financiera, respaldada por el crecimiento en ingresos deportivos y el apoyo de su afición.

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Las claves financieras del club caballa

Presupuesto y límite salarial: La entidad manejará un presupuesto global similar al del ejercicio anterior, en torno a los 11 millones de euros . Sin embargo, ha logrado elevar su límite de coste de plantilla deportiva de 6,7 a 7,1 millones de euros .

La entidad manejará un presupuesto global similar al del ejercicio anterior, en torno a los . Sin embargo, ha logrado elevar su límite de coste de plantilla deportiva de . Posición en la categoría: Hamido situó al Ceuta entre los presupuestos más reducidos del campeonato, superando únicamente a seis equipos de la división (sin contabilizar a los filiales, cuyos costes se integran en sus primeros equipos).

Hamido situó al Ceuta entre los presupuestos más reducidos del campeonato, superando únicamente a seis equipos de la división (sin contabilizar a los filiales, cuyos costes se integran en sus primeros equipos). Incentivo por clasificación: La posición alcanzada la pasada campaña aportó un incremento de 250.000 euros en los ingresos del club, cifra que habría sido mayor de no ser por el triple empate resuelto por el golaveraje.

La posición alcanzada la pasada campaña aportó un incremento de en los ingresos del club, cifra que habría sido mayor de no ser por el triple empate resuelto por el golaveraje. Respuesta de la masa social: La campaña de abonados roza los 5.000 socios, un respaldo que la directiva califica de muy positivo dado el contexto social de la ciudad.

Perspectiva de crecimiento y televisión

Durante su intervención, el máximo dirigente quiso aclarar la diferencia habitual entre el presupuesto general y el límite salarial, señalando que para agotar el margen de plantilla autorizado es necesario derivar recursos de otras áreas del club o recurrir a mecanismos de ingeniería financiera, como los avales ante LaLiga.

De cara al futuro, la permanencia en la categoría de plata supondrá un salto cualitativo en las cuentas del Ceuta: el reparto por derechos audiovisuales experimentará un incremento del 40% a partir de la próxima temporada, lo que consolidaría la estructura económica del club a medio plazo.

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