David Galván, Román y Manuel Diosleguarde lidian astados de la ganadería de Cebada Gago en el coso iruñés dentro de los festejos de la Feria del Toro 2026.

La Plaza de Toros de Pamplona, el cuarto coso con mayor aforo del mundo, continúa el desarrollo de su ciclo taurino en el marco de la Feria del Toro de San Fermín. Tras la jornada previa en la que se anunció a Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante y Daniel Luque ante más de 19.000 espectadores, las combinaciones de abono prosiguen este miércoles 8 de julio con una de las citas de gran expectación del serial. Para esta nueva función de la feria iruñesa, que se celebra de forma global del 5 al 14 de julio con un total de 10 festejos programados, se ha colgado el cartel de «no hay billetes» en las categorías principales, dentro de una semana central que prevé congregar a unas 200.000 personas en la capital navarra.

Horario, toreros y ganadería para la jornada de hoy

El festejo de este miércoles 8 de julio dará comienzo a las 18:30 horas, el horario habitual estipulado para las corridas de abono a lo largo de toda la feria. Para esta ocasión, el apartado ganadero corre a cargo de los toros pertenecientes a la divisa de Cebada Gago, un hierro característico del ciclo de San Fermín.

La terna encargada de estoquear la corrida está compuesta por los matadores de toros David Galván, Román y Manuel Diosleguarde, quienes asumen el compromiso de lidiar los astados de la citada ganadería gaditana en el ruedo de la capital navarra.

Próximos festejos programados en la Feria del Toro

El ciclo taurino de Pamplona continuará desarrollándose de forma ininterrumpida durante las siguientes jornadas de las fiestas de San Fermín de acuerdo con el calendario oficial de combinaciones:

Jueves 9 de julio: Toros de Victoriano del Río y Cortés para Alejandro Talavante, Roca Rey y David de Miranda.

Toros de Victoriano del Río y Cortés para Alejandro Talavante, Roca Rey y David de Miranda. Viernes 10 de julio: Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Borja Jiménez.

Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Borja Jiménez. Sábado 11 de julio: Toros de José Escolar para Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca.

Toros de José Escolar para Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca. Domingo 12 de julio: Toros de La Palmosilla para Fortes, Fernando Adrián y Samuel Navalón.

Toros de La Palmosilla para Fortes, Fernando Adrián y Samuel Navalón. Lunes 13 de julio: Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo.

Toros de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo. Martes 14 de julio: Toros de Jandilla y Vega Hermosa para Juan Ortega, Roca Rey y Tomás Rufo.

Retransmisiones y opciones de difusión de los festejos

En el apartado relativo a las transmisiones de las fiestas de este 2026, los encierros matinales de San Fermín se difunden a través de la señal de La 1 de Televisión Española. Dicha retransmisión se encuentra accesible tanto en sus canales tradicionales de emisión como a través de sus aplicaciones digitales oficiales al término del evento.

Por su parte, la emisión en directo por televisión de las corridas de toros correspondientes a la Feria del Toro corre a cargo de la plataforma de streaming OneToro TV, de forma exclusiva para los festejos programados entre el 11 y el 14 de julio. Las funciones programadas entre el 5 y el 10 de julio únicamente pueden presenciarse de forma presencial desde el propio coso de Pamplona.