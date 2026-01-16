Tras una jornada de jueves cargada de resultados sorprendentes en Europa, el foco del baloncesto continental se desplaza hoy, viernes 16 de enero de 2026, a Madrid. El Real Madrid y el Barça se enfrentan en un duelo crítico para sus aspiraciones de play-off y la lucha por la ventaja de campo en la Final Four.

El encuentro llega en un momento de máxima tensión, no solo por la rivalidad histórica, sino por los rumores de una posible escisión de los grandes clubes hacia una liga europea con formato NBA.

Horario y Televisión: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico?

El partido comenzará a las 20:45 horas (hora peninsular española). Al igual que en las últimas temporadas, los derechos de emisión corresponden en exclusiva a Movistar Plus+.

• Canal TV: Podrá verse a través de Movistar Plus+ (Dial 7) y Movistar Deportes (Dial 63).

• Narración: El equipo habitual de Movistar, con voces como David Carnicero, Amaya Valdemoro y Lucio Angulo, estará al frente de la retransmisión.

• Online: Disponible en la aplicación de Movistar Plus+ para dispositivos móviles y Smart TV.

¿Cómo llegan los equipos?

Ambos conjuntos están separados por apenas una victoria en la tabla, lo que convierte este partido en una «final» anticipada para decidir puestos de privilegio.

• Real Madrid: Dirigidos por Sergio Scariolo, los blancos han recuperado su mejor versión tras vencer al ASVEL y al Maccabi. Con Edy Tavares dominando la pintura, buscan el 2-0 en el promedio particular tras su victoria en el Palau en la primera vuelta (92-101).

• Barça: El equipo de Xavi Pascual atraviesa su mejor momento del 2026 con nueve triunfos consecutivos en ACB. Liderados por Kevin Punter y un renacido Laprovittola, ya saben lo que es ganar en el Movistar Arena este año, tras su reciente asalto en Liga Endesa (100-105).

Resultados de la Jornada 22 (Jueves 15 de enero)

Mientras el Clásico se disputa hoy, el resto de la jornada dejó ayer noticias importantes para los intereses españoles:

• Anadolu Efes 75 – 89 Baskonia: Gran victoria de los vitorianos en el regreso de Pablo Laso a la que fue su casa.

• Maccabi Tel Aviv 100 – 93 Zalgiris Kaunas.

• Bayern Múnich 85 – 78 Panathinaikos.

• Armani Milán 96 – 104 Estrella Roja.