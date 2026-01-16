El RCD Espanyol y el Girona FC inauguran este viernes, 16 de enero de 2026, la segunda vuelta del campeonato con un derbi catalán de alto voltaje en el RCDE Stadium. Ambos equipos llegan con dinámicas opuestas pero con objetivos ambiciosos: los «pericos» buscan consolidarse en la zona europea, mientras que los de Míchel quieren prolongar su escalada tras salir del descenso.

Horario y Televisión: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro dará comienzo a las 21:00 horas (hora peninsular española). Para los aficionados que no acudan al estadio de Cornellà-El Prat, el partido se podrá seguir a través de las siguientes plataformas:

• Televisión (España): El partido se emite en directo por DAZN LaLiga (disponible en DAZN, Movistar+ y Orange TV).

• En abierto: Se ha confirmado que también podrá verse a través de Teledeporte (RTVE), fruto de las negociaciones para devolver parte del fútbol en abierto a la televisión pública.

• Online: A través de las aplicaciones oficiales de los operadores mencionados.

Las claves del derbi: Fortín vs. «Gafe»

El Espanyol de Manolo González se aferra a su estadio para olvidar los recientes tropiezos (derrota ante el Barça y empate ante el Levante). Una victoria hoy les situaría provisionalmente a solo un punto de la cuarta plaza (Champions League), actualmente en manos del Atlético de Madrid.

Sin embargo, el Girona llega como un visitante incómodo: nunca ha perdido en el RCDE Stadium en sus 5 visitas previas (3 victorias y 2 empates). Los de Míchel encadenan tres triunfos en los últimos cuatro partidos y cuentan con la «dupla ucraniana» Vanat y Tsygankov en estado de gracia.

La baja de Puado y el posible debut de Echeverri

El derbi está marcado por dos noticias de impacto en las plantillas:

• Baja sensible: El Espanyol pierde a su capitán, Javi Puado, para el resto de la temporada tras confirmarse una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha sufrida en el Ciutat de València.

• Refuerzo estelar: El Girona podría hacer debutar hoy al argentino Claudio «Diablito» Echeverri. Tras semanas de espera por problemas de inscripción y cupo de extranjeros, el jugador cedido por el Manchester City ya tiene el visto bueno para jugar.

Alineaciones probables

• RCD Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko, Edu Expósito; Jofre Carreras, Roberto y Veliz.

• Girona FC: Gazzaniga; Arnau Martínez, David López, Blind, Miguel Gutiérrez; Yangel Herrera, Aleix García, Iván Martín; Tsygankov, Vanat y Savinho.